欢聚一堂庆国庆迎中秋——华人社区服务中心、海老会、音乐之友艺术团联谊庆祝盛况

海上生明月，天涯共此时。

今朝流年，秋光荏苒。一年一度的国庆节，中秋节，是华夏儿女的隆重节庆，是中华民族的传统节日。人们欢庆伟大祖国建设的辉煌成就。我们因祖国以巨人的雄姿屹立在世界的东方而骄傲，而自豪。东方巨人令世人崇敬，令世人仰望，令世人惊叹！同时，中秋节将到，春有春的芳华，秋有秋的艳丽。月是故乡明。中秋节，月圆，情圆，大团圆。每逢佳节倍思亲。人们对远方的亲人朋友的思念之情，如长江、黄河的波涛奔腾激荡。也正如远在天涯的亲人朋友思念我们一样。这是永远的故乡情怀，祖国情怀。真是“剪不断，理还乱”，是亲情，是骨肉同胞的深情。

十月三日，Kanata小石头房掩映在五彩斑斓的树丛中，周边的草地像绿绒地毯，衬托出石头房的节日气氛。人们穿着节日的盛装，个个精神振奋，喜气洋洋。三五成群，结伴来到小石头房。小石头房顿时热闹起来，亲人见了亲人面，欢喜的热泪眼框里转。有说不完的话，道不完的情。乡音，乡情，庆祝节日的情怀，展示得淋漓尽致。

联谊庆祝会，经过华人社区服务中心的侯隽女士细致周详的组织工作，和罗秋娜、张宏、谢晓蓉等各社团义工们的不断努力，得以成功举办，盛况空前。

十点整，主持人许可迁先生大步流星、神气实足地登上舞台，帅气的朗声宣布：庆祝国庆，喜迎中秋联谊会开始，大家齐唱中华人民共和国国歌。这次联谊庆祝国庆、喜迎中秋活动的总负责人侯隽女士高兴地宣布，这次庆祝大会是由华人社区服务中心、海老会和音乐之友艺术团三个单位联合举办的，团结就是力量！联合庆祝意义更深远。祝祖国繁荣，昌盛！祝中秋节快乐！接下来是音乐之友艺术团副团长王家平老师致词：热烈庆祝中华人民共和国成立六十八周年，热列欢庆中秋佳节。感谢华人社区服务中心全力支持，感谢海老会友情合作，感谢华人社区服务中心的侯隽女士积极、热情、细致的组织工作，感谢默默无闻为大家服务的义工们。王家平副团长还简要地介绍了音乐之友艺术团建立几年来不断成长壮大和取得的辉煌成绩，并感谢各位朋友的大力支持和积极参与。紧接着是海老会副主席贺洪胜讲话。

主持人许可迁先生热情洋溢地宣布大会节目演出开始。第一个节目由音乐之友艺术团合唱《我和我的祖国》，艺术团音乐指挥刘永明。为唱好这首歌，刘永明老师全力以付，对每个音符，每个节奏，每个词都进行了深究，特别是对每个演员和音乐伴奏都严格要求。经过千锤百练，精雕细刻，成为艺术团演出的保留节目。因为祖国是炎黄子孙的根，祖国永远是温暖的家。第二首歌《红河谷》，这是加拿大民歌。移居海外的演员们深情地表达出对美丽的第二故乡无比热爱之情。为准确表达歌曲的内涵，有的段落还专门用英语演唱。功夫不负有心人，刘指挥流了多少汗，没有白流。伴奏赵忠民老师费了多大的劲，也没有白出力，演员们唱得多努力，也没白费劲。演唱受到热列的欢迎，这就是最大的收获，最高的奖励。接着是艺术团的朝鲜族裔尹贞姬载歌载舞表演了朝鲜民歌《结梗谣》，她悠扬的歌声和优美的舞姿给人们留下美好印象。接下来是海老会以谢晓蓉为首的几位女士演唱的《半个月亮》，英语歌曲《我们在一起》，受到热列欢迎。演出的热浪，一浪高过一浪，席卷全场，人们主动登台演出，吴冬红和许桂珍用俄语演唱《山楂树》，男女声二重唱，男声独唱……主动参与，高潮叠起，为庆祝大会增色添彩，乡音难忘，给人们无比的欢乐！

主持人许可迁宣布：聚餐会开始。早在人们沉浸在观看精彩演出时，几位辛苦的义工精心地将大家带来的美味食品分门别类地排好队形，组成美丽的图案，百花齐放。真是一个美食展览会。令人大饱眼福。北方的饺子，南方的糕点。西边的羊肉串，东边的莲子汤。祖国东南西北的美味佳肴，香味朴鼻。令人大饱口福。这是故乡的味道！美不美家乡水，亲不亲故乡人！今天聚在这里是一家人。月圆，人团圆。人们在欢乐中度过美好的节日。

主持人再次祝福伟大祖国繁荣昌盛！祝福远方的亲人“但愿人长久，千里共婵娟”！

会后大家合影留念。

匡裕莲 2017.10.08