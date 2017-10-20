欢庆国庆喜迎中秋——Kanata华裔老人国庆中秋联欢会

金秋送爽，艳阳高照

2017年9月28日，Kanata华裔老人在社交俱乐部的组织下，举行了盛大而热烈的联欢会，庆祝中华人民共和国国庆和中秋佳节。

来自社区各地的几十位老人，有的骑车来，有的子女开车送，有的步行来，高高兴兴地来到小石头房欢聚一堂。老人们是从祖国五湖四海，来到加拿大。在异国他乡庆祝祖国生日，欢聚一堂迎中秋。亲人相聚，欢乐激动，热情喷发，亲人们操着不同的口音交流生活在加国的感受，和儿女子孙的亲情，及新老朋友的友谊，真有说不完的话，道不完的情。乡音、乡情非常浓烈。美不美家乡水，亲不亲故乡人，不管认识不认识，为同一个目的，聚在这里，就是一家人。姚玉祥老师带领大家歌唱祖国，歌唱十五的月亮，唱出了人们的心声。

上午九点半，大会三位主持人王建英、蒋欣荣、冯老师，热情洋溢地宣布庆祝国庆、迎中秋节联欢会开始。王建英首先致词祝福伟大祖国繁荣昌盛，祝福中秋节花好月圆。王建英带来振奋人心的好消息：北京市和渥太华市将于十月四日至一八日举办北京周活动。包括文艺表演、文化庙会、各种展览、美食、茶艺、刺绣、剪纸等各种活动。十月四日，举办“中秋之夜”主题晚会，渥太华的节日气氛浓厚，欢迎朋友们踊跃参加。

主持人蒋欣荣宣布联欢会节目演出开始。他首先让大家做击鼓传花的游戏，以调动人人参与联欢的热烈气氛。

接着联欢会节目演出开始。第一个节目是刘易斯的小提琴演奏。《沂蒙小调》和《山丹丹开花红艳艳》两首曲子，把人们带到了解放区军民鱼水情和庆解放的热列气氛之中。他娴熟的琴艺令人感动，受到热烈欢迎。八十五岁的曹老先生高唱《颂祖国》，他清朗的歌声，表达了人们对祖国的深情，也把快乐传递给大家。引人注意的是一位女士的诗歌朗诵，她以满腔的热情，表达了对祖国无比热爱之情。正能量地表达出祖国是我们的根，是华夏儿女温暖的家。激起了观众阵阵掌声。接着，三人舞蹈《天边》，那优美的舞姿，和动人的歌声让观众赞不绝口。因为表演者不是青年人，而是六十多岁的太婆级人物，真是不容易。游戏继续进行，八十岁的廖医生接花，鼓停，当然就该她出节目。她立即简要介绍养生之道，她说要长寿就得保持精神快乐，心理豁达。这是养生之道，健康的重要因素。她说以后做一个养生的专题讲座。接着，主持人冯老师以幽默风趣的表情和周雪梅女士合唱《万水千山总是情》，标准的广东话，把歌曲的内容表达得淋漓尽致。《月亮代表我的心》，冯老师这位歌手，从夸张的表情，加上口哨的伴奏，多么生动，人们沉浸在欢乐之中。最后一曲《我爱你中国》，周老师高亢的美声，表达对祖国深深的热爱，也表达了海外赤子的心声。这是联欢会的主题和高潮。

主持人王建英宣布国庆、中秋聚餐会开始。宽大的长桌上早己排满大家带来的各种食品，祖国东南西北的美味，各展风采，百花齐放，琳琅满目，令人大饱眼福，大饱口福。这是家乡的味道，这是故乡的味道。一股浓浓的乡情、乡味涌上心头。

这是祖国传统的节日。国庆、中秋是亲人团聚的节日，我们在异国他乡和亲朋好友团聚，祝伟大祖国繁荣昌盛！

匡裕莲 2017.10.06