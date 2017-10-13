渥太华致公青年委员会庆祝国庆活动 作者：沙雨

九月的脚步已经远去，当开学季的喧闹逐渐离开时，一个让中国人感到骄傲的日子悄然来临。

在渥太华洪门民治党王辉王主委的组织下，渥太华致公青年委员会与卡尔顿大学中国学生会、Ravens Airsoft Club等多家学生组织合作，在十月一日这个举国同庆的日子里，联合为广大留学生举办了庆祝国庆大型烧烤联谊活动。

本次烧烤活动以爱国主义为中心，在这个特殊的日子里，五星红旗在活动的中心迎风飘扬，主委王辉为广大参与活动的留学生讲述了加拿大洪门民治党的发展史，让每一个爱国的学子都了解到在辛亥革命时代，心系祖国的侨胞们为了推翻封建帝制、建立共和，毅然将党产、房产抵押银行，贷款支持孙中山先生的革命及黄花岗烈士们抛头颅洒热血为国捐躯的英雄事迹，深深感动了在场的每一位青年学生。

活动开始时，一条15米长的“加拿大致公青年委员会”的横幅排放在场地的正中央，在渥太华洪门民治党王辉主委、渥太华中国和平统一促进会会长邓家昌先生、渥太华致公青年委员会主任刘佳、副主任周涛、秘书长沙雨、顾问杨扬、郑丙峰、卡尔顿中国学生会主席陶楚天、副会长方安格的带领下，大家纷纷签下了自己的名字，这条充斥着渥太华华人侨领以及海外学子爱国之情的横幅将被渥太华洪门民治党永远珍藏，它见证到场的每一位华人华侨以及留学生对于祖国浓浓的眷恋，亦向国内同胞展示着在地球的另一边，有一群拥有黑眼睛黄皮肤的人，无论男女，无论老少，他们心系故土，热爱自己的祖国，他们将自己的名字镌刻在仿佛血染的横幅上，不管身在何方，他们将永远记得自己的身份——中国人。

在杜昀、赵祈皓、张鑫、王鑫、宗宝义等青委会年轻骨干的精心准备下，大伙尝到了可口的中国美食，不仅有在中国大街小巷最接地气的羊肉串，火遍整个中国的麻辣小龙虾以及田螺，更有烤全兔和叫花鸡等充满中国传统文化的美食。现场的美食以及活动仿佛让每个人都回到了自己的故乡，个个在餐桌前边愉快交谈，享受美食。

为了进一步激发大家的爱国情怀，Ravens Airsoft Club的会长田沐更是召集起所有成员，扛着五星红旗，围绕现场，高喊“祖国万岁”，他们的口号感染了所有的参与者的爱国热情，在四声嘹亮的“祖国万岁”的口号被喊出之后，大家纷纷为其鼓掌。

王辉主委告诉我们，在曾经的加拿大华人心酸的发展历史中，面对着种种歧视与不公，是洪门的人士挺身而出，为维护华人华侨的利益做出巨大贡献。而今，在新的时代，渥太华洪门秉承致力为公的精神，帮助中国留学生更快更好地适应在加拿大的留学生活，提升自身能力，学成本领报效祖国，渥太华致公青年委员会的发展得到了中国致公党各界组织的关心与支持，特别是致公党沈阳市委员会的大力帮助。渥太华致公青年委员会与致公党沈阳市委青年工作委员会结成了友好委员会，充分利用双方互补优势，加强合作与交流。

致公青年委员会将致力为广大留学生打造一个更为广阔的交流平台，让大家通过接触更多的资源来开阔自己的视野，锻炼自身的能力。青委会将继续传承渥太华洪门民治党逾越了百年致力为公的文化，以为留学生排忧解难、培养人才、报效祖国为己任，让更多有能力的青年人发挥自己的才能，使我们的祖国更加繁荣富强。