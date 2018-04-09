华人社区服务中心社区新闻

重要通知：

渥太华中文电台FM 97.9节目时段增加：每星期三晚上7:00到8:00将重播上个周日晚第一个小时的节目，星期四晚7:00到8:00重播上周日晚第二个小时的节目，星期五晚上7:00到8:00重播上周日晚我们最后一个小时的节目。我们的直播节目仍然是每周日晚8-11，欢迎大家通过收音机和手机应用来现场收听。

防火安全有关的知识和法规讲座

时间：四月二十日（星期五）早上10:00-中午12:00

地点：渥太华华人社区服务中心

400 Cooper Street，2000室（2楼）B教室

邀请市政府消防人员来让大家学习家居防火安全，注意事项及用火常识。

（座位有限，请提前报名）

报名请电613-235-4875转113或电邮 cindy.chan@occsc.org

华人社区服务中心中文电台节目预告FM 97.9

（渥太华中文电台）

2018年4月8日

晚8点：（姜漪，锡麟）-华人社区服务中心新闻

8:10：-渥京夜话：关于罢工，你知道多少？

8：50：-小小喇叭：渥太华中文学生小广播（屠炯编辑制作）

本栏目为渥太华的小朋友们提供展示他们中文口语水平的平台，无论是讲故事，还是朗诵，都欢迎小朋友踊跃投稿，请将音频文件注明小小喇叭发送到radio@occsc.org，我们将选播优秀作品。

晚9点：（朝云）-华人社区服务中心新闻简报，天气预报

9：05-朝云有约：戏曲霓裳美，传承在渥京；嘉宾：贾季元孟伟

10：00-今夜群星：渥太华的泰拳运动员Warwick追逐世界冠军之梦（完结篇），（小静采编）

10：10-华人社区服务中心安顿工作人员侯隽Lisa谈移民安顿服务

-好文欣赏：（晓冬策划）

《后院岩石上，那一池兀自郁郁葱葱的春韭菜》作者：叔丁朗读：林平

《安心做一个简单的笨人》作者：三毛，朗读：晓冬

10：30-小说联播：《不吃土豆的日子》第三期，作者：杜杜；朗读：刘臻

《不吃土豆的日子》是渥太华女作家杜杜的作品，该小说以轻魔幻手法，描写任天意和孟乔南、小米和斯蒂文两对夫妻的故事。小说通过故事的发生发展触及了人生中的偶然巧合、人性的迷惘无助、世界的无法预知等多个空间。土豆是一条隐线，从爱吃土豆到不吃土豆到最后又吃土豆，使人生的某种神秘意义在小小的土豆身上得以发泄。

另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周三晚上7-8点重播，第二个小时的节目在接下来的周四晚上7-8点重播，第三个小时的节目在接下来的周五晚上7-8点重播。

广告赞助、捐助我们的义工团队，请联络613-235-4875转115。订阅电台微信公众号：渥太华空中之友