华人社区服务中心社区新闻

下周日不能错过的大型合家欢

OCCSC第八屆”社区欢迎日”！

市长亲临合影留念、安居乐业信息分享

画脸蹦床动物气球、星际大战现场互动

精彩表演合家同乐、丰富礼品免费抽奖

为了提供更好的服务、协助渥太华的移民安居乐业，渥太华华人社区服务中心邀请渥太华市长及议员们，联合30多个社区伙伴，于5月6日(周日)盛大推出第八届“社区欢迎日”带来丰富多彩的节目、实用的资讯和老少咸宜的娱乐活动。

• 时间：5月6日 (周日) 下午1点–4点半

• 地点：All Saints Catholic High School (5115 Kanata Ave， Kanata)

• 免费活动、免费停车、不限身份

市长合影，排队请早:

这是本中心第八屆举办此活动，市长Jim Watson非常支持，不但每年来开幕，并与数十个家庭合影留念，还带来抽奖礼物，今年Kanata地区的省议员及两位市议员也都会加入。合影时间为1:20pm-2:00pm，欲合影者请于1:00pm前抵达排队，依序拍照。

市长礼篮，各种免费礼物，移民安居手册:

凡是当天于OCCSC展位注册，出示以下证件：枫叶卡/移民纸/公民卡/工作签证/学生签证(原件或复印件)，即可获得：OCCSC幸运抽奖券(每人兑换一张)&2018-2019移民安居服务手册。

30多份幸运抽奖礼物來自政界及商家捐献，除了荣誉的市长礼篮、市议员礼篮、水上乐园、各类游乐园、博物馆、爬行动物园等入场券、旅游券、背包，水壶，充电宝等，礼物最高价值达450元。还有三份由Winning Circle Martial Arts提供价值$400元，免费三个月的武术课程礼券。刚出版的2018-2019移民安居服务手册，内容包括渥太华移民及社区服务机构，还有渥太华常最用的各种地址电话，携带方便、内容丰富、值得收藏。

免费欢迎礼袋：

将赠送给当天来访的每个家庭，内含”小猪储蓄罐”或是”零钱包”的礼物；随机发放，先来先得，发完为止。前100名来宾还能获得价值$99，两周的免费武术课程礼券。

合家欢活动，男女老少都开心:

除了最受欢迎的充气蹦床、动物气球、面部彩绘外，“亲子游戏区”将提供各类游戏，包括亲子抓尾巴、贴尾巴、过杆比低、宝宝爬行比赛等。此外，还可观赏精彩的节目，包括”儿童/青少年才艺表演”及家庭服装秀”。今年并特别邀请到风靡全球40年，粉丝囊括老中青三代及小孩的星际大战人物，与大家互动游戏及合影留念。OCCSC每周五于Nepean社康中心举办的“开心厨房，健康生活”学习班，将展现成果，举办特色手工美食义卖！

家庭时装秀，报名请洽:yongyi.lu@occsc.org或致电613-235-4875 Ext.168 陆小姐

30多个机构展位，一站式了解本地社区

安顿咨询、语言培训、求职辅导、金融理财、购房买车、装潢维修、贷款保险、医疗保健、教育补习、才艺兴趣、力助移民安家乐业!

现场还有注册药剂师测量血压，提供基本咨询。注册营养师也将针糖尿病等慢性病的饮食，进行咨询。消防安全教育也是一大亮点，消防员解说示范，让大人和小孩操作激光模拟灭火机，体验如何用灭火机扑灭火灾。

欢迎您全家和朋友一起光临，与我们共度一个信息丰富，欢乐并有意义的周日下午。当天有大量免费停车位。

详情请洽: 613-235-4875

感谢下列赞助商，展商及礼物捐赠者及社区伙伴的支持:

赞助商:

• CIBC 加拿大帝国银行

• Kanata 南区Kumon 英数补习班

• Marks Motors – 奥迪&保时捷

• Otto’s – BMW & Subaru

• Tiny Hoppers

• Urbandale Construction 建筑公司

媒体赞助:

• CFC中文网

• 新华侨网

• OTTAWAZINE

• 渥太华中文电台 FM97.9

中老年常见身心疾病的防治讲座

华人社区服务中心邀请曾锦旗博士为大家举办中老年常见身心疾病防治的讲座。

曾博士现为加拿大卫生部天然药物管理局官员，安大略省执牌中医针灸师，华人社区服务中心健康义务顾问，为移民提供健康咨询服务。曾博士将为我们深入浅出地讲解中老年常见身心疾病，根据听众的具体情况现场互动答疑，并将于会后进行免费的个体健康咨询。

日期和时间：4月30日，周一，上午10点至中午12点

地点：400 Cooper Street，2000室，教室A

详情请联系：613 235 4875 分机147，119

提供茶点