东安省台山同乡会通告

一，今年慶雙親節宴會將于下月舉行：

日期：五月三十日，星期三

時間：下午六時

地點：外灘一號酒樓 Shanghai One Rest. 1872 Merivale Rd.(夾角Huntclub Rd West)。

票價：本會會員25元，非會員30元

由于酒樓座位有限，餐票以先到先得方式發售，售完即止。臨場不會加票加座。

二，2018年海外華裔青少年“中国寻根之旅”夏令营

為進一步推動中華傳统文化的傳承，增進海外華裔青少年對中國及台山市的了解，促進海内外青少年的溝通和交流，由台山市外事僑務局主辦的2018年海外華裔青少年“中国尋根之旅”夏令营-台山营拟于2018年7月初在中国台山開营。期间将進行实地参观考察、学習交流、尋根問祖等一系列活动。

主辦單位：台山市外事僑務局

活動時间：2018年7月2日至7月12日，营期為10日

活动地点：中國廣東省台山市

费用情况：主辦方负责参营人員（含领隊）参营期间踏足中國的一切费用（包括食宿、学習参觀费、中國境内交通费等），但國際往返机票款需参营人員（含领队）自行支付，主辦方将与参营家長簽訂協議，家長需為营員購買國際旅遊保險。

参营条件要求：参营的海外華裔青少年年龄要求12—18周岁，身体健康，無不良爱好和習惯，無犯罪記錄，生活自理能力强，持合法有效個人護照。

参营人員需填報名表乙份，附一或二寸本人照片一張。填備，簽處“家長同意書”乙份。

活動情况：會营期間，每日份上午下午两課，概括為學習與活動两大類，學習方面包括台山僑鄉人文文化，普通話課程，台山方言，手工製作，國晝，書法，武術，中國歌曲，中國禮儀，舞獅課程和烹飪中式糕點等課程。

活動方面包括學生聯誼交流，参觀台山市電視台，市工業新城，市博物舘，台城歷史文化街，文化景觀“浮月洋樓”，陳宜禧紀念公園，遊覽海口市，梅家大院，石花山風景區，斗山鎮“浮石飄色”，與本地學生聽課交流，各類球賽和体驗中國傳統農家樂等。

報名表格：e-mail(電郵)samchan268@yahoo.ca or simon5@rocketmail.com

三，本年度春季聯歡宴會已于四月十日假座外灘一號酒樓舉行，買票到場之會員及各界朋友二百五十人。由于酒樓座位所限，一些欲參加之人未能買到餐票，本會對此深感抱歉。

四，鳴謝以下人仕之慷摡捐贈。

捐款：$200 Panda Vacation，$100 司徒溢夫人，$60 譚從政，$50 方艷嫻，張光祥，譚輔國，鄭秀英，白世暢夫人，$30 梁挺輝，伍佩賢，伍文正，$20 Bill黃，譚秉志。

捐禮物供抽獎：台山同鄉會禮物 10份，王國強夫婦 洋酒1枝，方國盛夫婦 利是50元，陳森夫婦 禮物2份， 胡國佐夫婦 咖啡機1個，梁耀南夫婦 洋酒2枝，余曼紅 禮物1份，伍金水 禮物1份，雷月影 禮物1份，吳經萬 洋酒1枝，吳光麟 禮物 2份，霞姐 洋酒1 枝，朱石龍 禮物1份，龔錫賢 利是1封，陳炳賢 洋酒2枝，馬和鐸 利是2封，馮銀英 禮物1份。Rose Chan 利是1封。關鳳娟 盆栽用具1套。

五，本期會員錄之編印工作即將開始，如未繳交二零一八年會費的會員，請在六月三十日之前繳交，否則將視為自動退會。新的一期會員錄上不會列出其姓名;仍然欢迎参與本會的一切活動但會失去享受各種優惠的會員權利，直至補交會費後為止。

我們歡迎非會員的台山朋友加入本會。共同為鄉親們提供一些主要是娛樂方面的服務。也希望非台山藉的朋友加入成為台山之友。除了不可以當選為理事會理事外，其他一切權利義務與台山藉的會員完全相同。如果其父母或其配偶其中一人為台山人則本其本也被視為台山籍。

聯絡與查詢：

陳 森：592 9736

方國盛：722 8015

王國強：736 0772

劉瑞蘭：731 0874

伍金水：232 8028

email：primngca@yahoo.ca

Website：www.eohsa.org