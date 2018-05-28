东安省台山 同乡会通告

一

将于本月三十日，星期三，下午六时，在1872 Merivale Road外滩一号举行之本年度庆祝双亲(父，母)节宴会，尚馀少量餐票待售，欲购从速。

二

本年度公祭先侨定于六月十日中午十二时在必治活墓园举行，将一如往年，俱备金猪点心，生果等祭品，礼成后将分派给参与拜祭人士享用。欢迎各界人士到场，对我们的先辈表示礼敬与怀念，藉此也提供本地华侨一次互动的机会。

三

本会第五届敬老宴会定于二零一八年七月十日星期二在东方明珠酒楼举行，除已确定七十五岁或以上会员耆老免费参加外(需预领餐票入席)，其它细节包括票价仍未决定。待公祭活动完成后，将会在报上公布。虽然席位有限，我们衷心希望所有合资格会员都能安排时间出席，不希望遗漏任何一乡亲长者，特此提早公布。

四

五月四日本会在报章上的通告，有关缴交二０一八年会费一事，引起一些误会。在此补充说明。会员必须在六月三十日登记和交付二○一八年度会费，名字才可以列入本年出版之会员通讯名录。如因故未能按时缴付，请电话通知本会任何一位理事日后补办。本会一切活动都是以联络乡谊如友情为宗旨。不会因一些小误会或迟一些时间交会费而开除会员会籍。没事先说明就因事实的不明，本会不能强硬的将姓名和资讯列入会员名录。

购买餐票或对本会任何查询，请电话或电邮以下理事:

陈森 592-9736

方国盛 722-8015

余丽婵 738-7199

刘瑞兰 731-0874

王国强 736-0772

电邮：primngca@yahoo.ca

本会网址：www.eohsa.org