

最近，‘华人社区服务中心’侯隽女士在Kanata lake石头房举办系列医药知识、健康资讯讲座，很受欢迎。主讲人：安省药剂师、糖尿病咨询师、美信药房张舜先生；内容有：《高血压的诊断与治疗方案》、《血脂异常的治疗方案》、《2型糖尿病》、《便秘和非处方药物（OTC）治疗》、《营养补品》。

听众对于血压、血脂、血糖等常见病并不陌生，也有一定经历，可是看了众多‘五花八门’的养生资讯，疑虑多多，困惑不解，需要专家当面析疑。如此讲座，正合众望。讲解过程，上下互动；听者边听边问，讲者一一解惑；散席之后，三三两两，继续提问；虽不能全解，但各有所获。

听了讲座，归纳起来，至少有三点收获：

一、全面、系统了解血压、血脂、血糖等疾病知识。

张舜先生为了提高讲解效率，印发详尽资料，对各种病态特征、测量指标、医治方案、药品类别、药品疗效、用药注意事项等，都有说明；在讲解过程中，又通过电脑将讲义投影到白色墙壁上，使大家一目了然。资料详尽，人人称赞，比如说，在如何正确测量血压问题上就列了十点，从测量前半小时作准备谈起，直至测量后要做哪些事和看医生前的建议都有具体指导。又比如：在控制高血脂药品类别上都一一作了分析，特别对多数患者采用的他丁类药物作了详尽分析，指出其作用原理、短效类他丁和长效类他丁服药的时间、优点和付作用，以及哪些人要禁用，讲得清清楚楚。特别对糖尿病用药和保健品更作了一一说明。总之，使大家扩大了知识面，增长了见识。

二、各自解决心目中一些疑问。

大家有备而来，满意而归。就高血压问题为例，有听众提出：老人正常的高压，有说160mmHg,有说140mmHg,到底多少为准？为什么到医院测量血压时特别高？有时测量血压低于120mmHg要不要服血压药？等等，得到得回答是：老人正常的高压150mmHg；医院测量血压高于在家自测，可能是白大衣效应，白大衣效应高血压无需治疗；服药视情况自行调节。新颖的回答，患者心中安宁。

什么是高血脂？什么是2型糖尿病？诊断指标、药物治疗和非药物控制等等问题尽管说得很详尽，可是患者还会问：什么时候可以停药？资料中说，大量胆固醇由肝脏制造，生产高峰在凌晨2-3点，有人经常2-3点醒了，怎么办？高血脂、高血压、高血糖三者关系如何？高血糖的人能吃饭吗？等等属于医药范畴的问题，张舜先生一一解答，并以本药房名义送给需要者血糖测量仪一台。

三、知道了大量健康资讯。

除了了解当前加拿大‘三高’病患者的状况外，还知道接种疫苗和营养补品一些信息，给患者予以正确指导。市场上很多补品不符合标准，有的还被律师告上法庭。补品不能代替药品，且不完全安全。很多营养药和处方药相互影响，对患者无益。不缺不补，饮食均衡，营养元素全在其中，这才是正确的选择。

总之，听了讲座，收获多多，感谢张舜先生殷勤指教！感谢侯隽女士精心组织！有病治病，无病防病，提高生命质量，愿老人们健康长寿！

文/一员

2018年4月10日