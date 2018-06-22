2018年第17届“加华杯” 六人沙滩排球赛公告



渥太华“加华杯”六人沙滩排球赛自2002年由渥太华中国校友会（原“大专校友会”）创办以来，至今已连续举办十六届。蔚已成为夏季首都华人社区交朋会友，增进友情，沐浴大自然恩惠的传统运动项 目之一，备受欢迎。每届比赛都荟聚十余支排球精英队伍，数百亲朋好友观战，场面生机盎然，友情融融。

今年比赛将继续由中国校友会和中华会馆联合举办，由阿凡、李小鹏、陈褚建负责赛事组织工作。比赛时间为七月二十八日（星期六），比赛地点仍是Mooney’s Bay沙滩排球场。本届赛制和规则与往年相似：第一轮小组单循环，第二轮进行单淘汰，最后决出”加华杯”沙滩排球赛的前三名。荣获前三名的球队及其队员将获得奖杯与奖牌。为鼓励青少年和老当益壮者参与本项赛事，本届杯赛将分别授予平均年龄最小和最大的两支队伍“特别贡献奖”奖状。

欢迎各位商家机构和热心朋友赞助支持这一社区体育活动。有意参与组委会后勤组织和裁判工作的，也请与我们联系。

报名方式

•网上在线报名：https://goo.gl/M3uEKh

•电子邮件：volleyball.oaccua@gmail.com

•联系人：阿凡（微信号: Afan3020166）

比赛报名费为每队$80.00。报名截止时间是7月20日，分组抽签仪式为7月21日。希望广大排球爱好者积极报名，并相互转告，共襄盛举。

中华会馆 中国校友会 启