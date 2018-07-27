【加拿大肝脏基金会专栏】丙型肝炎：了解风险，可救你一命



1945年至1975年間，世界見證了許多醫學創新，包括第一臺心肺機、第一顆人工心臟和第一例人體肝臟移植的發明。這一歷史關鍵時期也看到了丙型肝炎患者人數的增長。

70歲的格雷格·鮑威爾一生大部分時間都在艾伯塔省度過。作為一名退休的急診科醫生，他對檢測疾病並不陌生。但盡管有醫學背景，他並沒有察覺到自己有任何不妥，以至會令他認為自己患有丙型肝炎。

加拿大丙型肝炎患者人數最多者，集中於1945年至1975年間出生的年齡群組。相信是第二次世界大戰後，丙型肝炎在嬰兒潮一代人中的傳播增加。傳播的增加可能歸因於醫療手術的增加、玻璃和金屬註射器具的使用，以及受汙染的血液制品（在篩查血液供應之前）。

格雷格在年輕時多次進出醫院，被診斷患有血友病B——一種因血液凝固蛋白缺失或缺陷引起的遺傳性疾病。定期輸血是他當年常規生活的一部分。而就是通過其中一次輸血，格雷格染上了丙型肝炎，但直到近十年後才發現血液中有丙型肝炎病毒。

丙型肝炎是由一種攻擊肝臟的病毒引起的，感染者有發生並發癥的風險，包括肝硬化、肝癌及因肝功能衰竭導致的死亡。

丙型肝炎最令人擔憂的問題之一，是它沒有警告，其體征與癥狀通常在肝臟被嚴重損害時才出現。未經診斷與治療的丙型肝炎正導致肝癌的上升，成為加拿大肝臟移植的首要病因。超過80%出生於1945至1975年之間的加拿大人不知道自己是丙型肝炎的高風險者，而令他們成為嚴重的肝臟問題的受害者。而據估計，1945年至1975年間出生的人中，有高達70％的丙型肝炎感染者仍然未被確診。

“從被告知肝臟移植並不能從長遠解決丙型肝炎問題，到醫學界有了治愈的方法，再到有一天當我起身下床，感覺一切都正常了，”格雷格說。“檢測是關鍵，有些治療方法可以短至八個星期，治愈幾乎所有的患者。”

丙型肝炎檢測是一項簡單的血液檢測，包含於省醫療計劃中。加拿大肝臟基金會敦促所有生於1945至1975年之前的人與醫生討論檢測事宜，若有需要，則可以及早接受治療。想了解更多有關丙型肝炎的信息，並進行病毒性肝炎在線評估，可以瀏覽網頁http://www.liver.ca/ThisIsYourWarning。