东安省台山同乡会通告

一，本會第五屆敬老宴會即將舉行，詳情如下：

時間：二零一八年七月十日，星期二，下午六時正；

地點：唐人街東方明珠酒樓；

票價：三十五元；會員三十元，

年滿七十五歲已繳交本年會費之會員免費，需領取餐票，憑票入座。我們建議出席宴會之耆老與朋友一齊或有家人陪同，以便照應。依往年慣例本會將敬奉每位耆老一元美金利是一封，以玆祝福。現場將有抽獎以及文娛表演，卡拉OK等助興。

二，本年度之公祭先僑典禮，已于六月十日在必治活墓園舉行。由于天氣宜人，有一百五十多人到場向我們的先輩表示禮敬。禮成後，五隻金豬及大批雞腿，點心，水果等分給各人享用。雖然人數眾多，但秩序井然，現場踴躍捐獻，尤令人感動，祝福這些善心人士福有攸歸。正因為有這麼多熱心人士的支持，所以我們能做到公祭一年比一年出色。

三，第六屆慶雙(父，母)親聚餐已經于五月三十日在外灘一號酒樓舉行，筵開二十二席。此次宴會地點，因為不在唐人街，令至一些朋友因交通問題未能參與，我們感到抱歉。並正在努力找尋解善的辦法。

四，鳴謝：五月三十日的慶雙親節以及六日十日公祭先僑，都有一批愛護本會及熱心公益的會員，朋友捐款及禮物，謹將芳名列出，以表謝意：

A，捐助經費：

100：譚從政、繽紛旅行社；

50：龔錫賢夫婦、伍光宗、諱焯鈞、施典；

30：Garry Wong；

20：龔惠愛、王榮、伍傑夫人、梁錦文。

B，抽獎禮物：陳森夫婦 禮物二份、方國盛 酒一枝，紅包一封、關鳳娟 花菇一包、梁耀南 酒二枝、陳惠娥 禮物二盒、台山會 禮物十份、王國強 酒一枝、余曼紅 禮物一份、譚秉志 禮物二份、伍金水 酒一枝、陳惠霞 禮物二份、胡國佐夫婦 酒一枝、龔錫賢夫婦 紅包一封、揚名樓 Gift Card二份、Dorothy Chu 禮物一份、William Ho 禮物一份、陳炳賢 酒二枝。

C，捐助公祭：

60：敖英玲&黃裕禮；

50：洪門民治党、馬和鐸夫婦、陳炳賢、譚輔國、區潔波、馬鐵文、譚從政；

40：梁高崙；

30：梁耀南、熊竟恆、梁日康、鄺榮普、李發強夫婦、方國盛夫婦、王國強夫婦、梁重豪夫婦、David & Betty Hum；

20：龔惠愛、黃乃佐、梁錦文、譚遂林、余文輝、胡國佐、關鳳娟、龔錫賢夫婦、陳森夫婦、余子良、陳慶年、龔柏寧夫人、熊俊賢、譚伯鴻、黃惠芬、黃麗生、黃亞姨、Ken Yee、Dianna Chan、黄燦忠、譚建民、劉琪、胡國培、方姆、黃嫣華、司徒素、伍德芳、伍金水、伍佩賢、伍健康、張集原、鍾健威、鍾錫鄒、鄧以祥、陳惠娥、林堯姆、雷健強、陳德成、David Tom、譚鉅夫人；15：司徒森；

10：區銀愛、鮑仕倫、譚郁強、鄧偉、羅景、Dorothy Chu；

5：司徒顏好。

D，我們收到的捐款數目比實際登記的多出一些，相信是我們忙中出錯，漏記一位或多位捐款鄉親，懇請各位善長，如發現你的芳名不在上列捐款或捐禮物名單內，請聯絡我們，以便下期補登。

對本會任何查詢或購買，領取餐票，請聯絡以下本會理事：

陳 森 592-9736

余麗嬋 738-7199

王國強 736-0772

方國盛 722-8015

劉瑞蘭 731-0874

Email：primngca@yahoo.ca

本會網址：www.eosha.org