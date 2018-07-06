【加拿大肝脏基金会专栏】看牙也會感染丙型肝炎？

前不久，安大略省錫馬高莫斯高卡區衛生部門發出通告，敦促曾經在其轄區內一家牙醫診所就診過的病人接受丙型肝炎測試。區衛生部門表示，有兩位曾經在此牙醫診所就醫者檢測出丙型肝炎陽性。區衛生部醫科副主任說：“我們所知道的，就是有兩位曾在此診所看牙者測出丙型肝炎陽性。他們到底在哪裏染上丙肝病毒，並不確定。我們只是想謹慎些。”區衛生部門表示感染的風險很低，但是仍然強調曾在2012年到2017年間在此診所就醫者接受測試乙型肝炎、丙型肝炎及艾滋病毒。

目前此事件仍然在調查中，對於公眾則是一個很好的警示。由於丙型肝炎病毒是通過血液傳播的，所以，任何直接甚至間接血液接觸的行為，都有可能使丙型肝炎病毒從感染者傳染給其他人。以下是導致傳染的一些風險活動，你有沒有過呢？

傳染的高風險活動

• 使用或曾經使用靜脈註射毒品；

• 在1990年七月以前於加拿大接受輸血、血液製品治療或器官移植；

• 曾經進過監獄；

• 曾在丙型肝炎流行地區接受過註射疫苗、手術、輸血或經歷宗教儀式活動時被劃傷或皮膚破損。

傳染的中度風險活動

• 紋身或穿環；

• 性伴侶患有丙型肝炎；

• 患有性傳播疾病，包括艾滋病和性病性淋巴肉芽腫；

• 曾經經歷創傷性性交、使用性用具受損傷者；

• 月經期時進行性交；

• 接受腎臟血液透析治療；

• 意外被針頭或註射器刺傷；

• 與丙型肝炎感染者共用個人物品（如剃須刀，指甲刀，牙刷）;

• 共用吸毒器具；

• 患有其他傳染性疾病，如乙型肝炎或艾滋病；

• 出生時母親患有丙型肝炎。

• 同時有多個性伴侶；

如何知道自己有無感染？

以上列出的活動並未包括所有風險情形。要知道自己是否感染，必需進行血液檢測。如果您屬於下列情形之一，請聯系您的醫生討論檢測事宜。丙型肝炎檢測通常包含於省區的免費醫療計劃中。

• 生於1945至1975年之間。

• 經歷過以上列出的風險活動—即使只有一項或者是很久以前的事情。

• 你表現出丙肝的癥狀，比如惡心、疲倦、厭食、黃疸、尿色加深或者腹部疼痛。

• 曾經在丙肝流行的國家居住，如埃及、意大利南部、印度、巴基斯坦與越南，曾經在那裏接受過輸血、手術或者疫苗。