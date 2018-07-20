华人社区服务中心消息

1.华人社区服务中心诚挚欢迎社区成员参加我中心2018年会员大会。

时间：2017年9月26日，5:50pm

地点：华人社区服务中心：

400 Cooper Street. Suite 2000

大会向公众开放，但投票选举董事会成员需有中心会员证；每证有效期一年，会费10元，耆老5元。会费不仅帮助中心的服务，也提供本地很多店铺的优惠。

购买会员卡或缴纳会费请联络：

613-235-4875分机161或亲临中心。

2.华人社区服务中心中文电台节目预告（渥太华中文电台）

2018年7月22日

晚8点：

—华人社区服务中心新闻

8:05：

—夕阳之友：加拿大，我的第二故乡

谈谈改装汽车

晚9点：

—华人社区服务中心新闻简报，天气预报

9：30

—周围的读书人：谈日本畅销作家东野圭吾

10：00

—社会焦点：鸦片和芬太尼过量的社会问题

10:25

—“我在加拿大”系列

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa 网站上（http://www.chinradioottawa.com/）现场收听我们的国语节目。全新免费手机app下载：CHIN Radio Ottawa；错过节目请听CHIN Radio Ottawa网上回播：https://www.chinradio.com/podcast/chinese

另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周三晚上7-8点重播，第二个小时的节目在接下来的周四晚上7-8点重播，第三个小时的节目在接下来的周五晚上7-8点重播。广告赞助、捐助我们的义工团队，请联络613-235-4875转115。请订阅电台微信公众号：渥太华空中之友

