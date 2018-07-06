欢庆加拿大151周年国庆及 第二十二届加拿大严新生命科技节渥太华庆典 暨“科学、健康、文明”学术研讨会成功举行



7月1、2日，正值加拿大151年国庆，举国欢腾，庆祝这个加国儿女为之自豪的日子。渥太华的严新生命科技东西方学者代表们欢聚一堂，与国际严新生命科技学会在温哥华、多伦多、蒙特利尔、萨斯卡通、爱德蒙顿等多个城市的会员学者代表们，异地同步举行2018年第二十二届加拿大严新生命科技节庆典，暨“科学、健康、文明”学术研讨会，以此隆重庆祝加拿大151周年国庆。

庆典在加、中两国国歌声中拉开序幕。如同历届庆典，今年也收到加拿大联邦政府贾斯廷•特鲁多总理、渥太华市府吉姆•威尔逊市长、联邦司法部乔迪•威尔逊•雷博尔德部长等政要为庆典发来的贺信。在贺信中，特鲁多总理向所有参加加拿大严新生命科技节及加拿大国庆节庆祝活动的人们致以最热烈的问候，并勉励大家携手共谱命运共同体最美妙的篇章；威尔逊市长向所有参加庆典的人士致以最美好的祝愿，祝此次庆典成果丰硕；雷博尔德部长也向加拿大严新生命科技节致以最美好的祝愿。

该学会特邀学术与技术总指导教授严新老师也应邀为学术研讨会和庆典活动发来致词，与大家一道热忱庆贺加拿大国庆151周年，及庆祝中国“七•一”和美国“七•四”等佳节盛事，并祝中加、中美友好，为世界各国各族人民带来福祉。严老师还应邀对大家进一步的研讨和学习给予学术指导。

在学习和研讨专题上，近二十位东西方学者代表发言。大家以客观求实的态度，总结交流了各自学习严新生命科技后，促进身心健康、学业和事业进步、人际关系和谐、为社会服务等方面的综合性效益。在总结个体、家庭、群体所呈现的广泛、真实、切实效益的基础上，大家进一步学习了严新生命科技在多学科、多领域的科学实验论文，如在生物医学前沿领域中，严新生命科技调控基因表达、保护神经细胞抗氧化损伤、杀灭多种癌细胞而对人体正常细胞无伤害等科学实验；以及严新生命科技在优化饮食结构，增进身心健康等方面的健康统计研究成果。这些学习研讨，使学者们进一步加深认识了严新生命科技广泛健康效益的科学基础，以及其对增进人类健康、促进科学进步的意义与启示。

此次庆典，组委会还组织了轻松欢乐的庆典晚宴。与会学者们与嘉宾一同观看了文艺节目，欢快的节目，包括耄耋之年的长辈与天真活泼的小童同台联演，让大家度过了一个愉快的夜晚。2018年第二十二届加拿大严新生命科技节渥太华庆典在祥和温馨、奋发向上的气氛中圆满闭幕。