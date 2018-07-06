舞剧“二十四节气•花间十二声”由北京现代舞团 隆重献演于加拿大“音乐无极限”音乐节！

北京现代舞团将在七月十三日、十四日，于阿冈昆学院剧场，隆重献演舞剧“二十四节气•花间十二声”这部辉煌的艺术精品！

舞剧“二十四节气•花间十二声”在2012年底首演。经过多国巡演，受到一片赞誉！在2016年德国艺术节上，充满中国味道的“二十四节气•花间十二声”，以奇异的想象、惊艳的舞姿，震撼了全场观众。观众起立鼓掌十分钟，演员返场谢幕七次，真是欲罢不能！又经过两年来的精心磨砺、重新编排，今天，该剧将以崭新的面貌，呈现在加拿大观众面前。

二十四节气，是中国人特有的计算时间的方式、指导生产的工具。人们用四季更替、五谷轮回，探索与大自然的对话和相处。二十四节气起源于春秋战国时期黄河流域，舞剧“二十四节气•花间十二声”，完美表现华夏先民的朴素认知：春夏秋冬的演变，体现的是神的风情，是天地间一次完整的呼吸。体现的是生命的气象和精神！雾雨雷电、白昼黑夜、日月星辰、世间万物在一呼一吸之间，苏醒、生发、收获、枯亡，形成生命性的动律，宇宙在变化中完成一次次轮回，神在无限爱恋中风情万种地旋转。

“花间集”是中国第一部文人词总集，在词史上是一块里程碑！花间派是我国第一个词派。“花间集”是中国五代十国时期由后蜀人赵崇祚编纂而成，收录了温庭筠、韦庄等18位花间词派诗人经典作品。词风艳丽香软，以描绘贵妇美人装饰容貌、生活情态为特点。女人素以花比，写女人之媚的词集故称“花间”。“花间集”中包含丰富的山海经故事、民俗文化，为舞剧提供了生动的题材。北京现代舞团以东方的哲学和美学的理念出发，以二十四节气为载体，以春夏秋冬为结构，用花的眼睛、花的聆听、花的心动，去看世界。收获十二段花开花落间不同生灵发生的故事。从春分到谷雨—小满—白露—大雪—最后轮回到立春、惊蛰结束。所以舞剧中所渲染的二十四节气，像是花可以行走的腿、让花行走在不同的途景中。形象地表达了：花的展开不会在凋零处结束，新的精神会继续传递的深刻主题！

北京现代舞团充分运用多媒体手段，从色彩到灯光、音乐，进行唯美的处理。服饰瑰丽夺目、道具精致多彩、充满张力的躯体、自由奔放的舞姿、变幻无穷的组合、中国水墨般的场景，充满了象征寓意，触动观众在欣赏中去思索舞剧的思想性和哲理性。

北京现代舞团演员们，以花神、狐狸、蛇、魚、鸟、人等等生命形态呈现，在二十四个节气里穿梭。演员的表现似人非人、似兽非兽、似禽非禽、似神非神、似植物非植物。天地人神、狐鬼蛇妖、花鸟鱼虫，在蠕动、生成、漫化、转变，一切都融合于大自然的过程。

北京现代舞团总编导高艳津子带领全体演员，在现代舞的丰富舞蹈语汇中，不拘一格地掬取古典舞、民族舞、芭蕾舞的点滴精华，让观众更全面真切地感悟生命、感悟自然、感悟宇宙的真谛！在舞剧中体会到：自然本身在无公式中，却自有规律。每一次轮回都承载着古老的灵魂，每一个出生都是生命新的绽放！

如果说二十四节气是中华民族的理性经验，花间集则是文人雅士的感性情怀。北京现代舞团的舞剧“二十四节气•花间十二声”将两者巧妙结合，表现了天的博大、神的风流、地的包容、人的多情！

朋友，我相信：当你走进阿冈昆学院剧场，看到大幕拉开的灿烂瞬间，你会放松、会惊喜、会升华！因为这是一部从三岁孩童到八十老者都能理解、观赏、互动的舞剧！一部神奇的舞剧！让我们在时空隧道中访古问今！去领略一个万籁有声的美妙世界！

大家千万不要错过这次观看高雅艺术的好机会，机会难得！预购从速！

购票信息：

姚荣平:613-2552020 王 瑾:613-8515288

嘉铭:438-7280814 尹 健:613-2252172

佟春:613-7495182 章诗雨:613-7699758

黄雨彤:819-5984631

张敏:613-6639566

丁桃:613-8646588 管亚东:613-7414679

董红燕:613-7774725

管质丹:613-7732582

崔毅:613-4226189 DUKE:613-3220838

天舒:613-8084749 徐 珊:613-7161189

健康时报:613-2888818

文化中心:613-2328403

Music and Beyond：613-241-0777

（文/姚争）