“行，而知天下”—途GO游学走进加拿大

经过长达半年多的筹备和招生，途GO游学与加拿大四川文化交流中心联合举办的2018年加拿大渥太华游学夏令营于7月22日正式开营啦！在此，特别感谢此次活动的主办方，加拿大渥太华-卡尔顿公立教育局，真诚的感谢万达中学杨宇恒女士和各位老师的大力支持与配合，以及中国和加拿大的所有工作人员们，我们辛勤的付出和汗水终会汇成孩子们学成所归的笑容！

此次游学夏令营的学员是来自美丽的四川广元川师大万达中学的17名学生与老师，他们将在接下来的10天内体验寓教于乐的英语课堂，丰富多彩的课后活动，古典与现代交融的加拿大城市风光。

“游学”简而言之就是一种国际性跨文化体验式的教育模式。游学包括游和学，在学习之中放松，在游玩之中学习。而游学夏令营就是让学生通过短期在国外学校学习，对不同的风俗习惯、生存环境、学习环境等进行体验，寓教于乐，是游学与夏令营的完美结合，是实施素质教育的有效途径，它能使孩子融入不同文化的社会大课堂，让孩子在快乐中获得学校教育所没有的知识和素质能力。游学夏令营最主要的目的就是培养学员的文明素养和文化宽容精神，增进对不同文化的认识和尊重，体验人类文化的多样性，开阔视野，培养国际观。游学夏令营成为教育与文化和旅游相结合的一种全球性时代潮流，受到全世界家长和孩子的普遍欢迎！

那么此次游学夏令营的特色有哪些呢，让小编一一为大家道来：

1、国际化团队与本地经验的完美叠加

途GO游学——专注于中小学海外游学市场，在不断摸索与实践中为希望利用假期走出国门、体验西方教育体系、快速提高英语水平、提前适应海外留学生活、加强素质知识拓展的学子们提供更高品质的游学产品。

加拿大四川文化交流中心——渥太华最大的文化交流性质非营利组织，一直与渥太华-卡尔顿教育局和政府保持合作关系，致力于促进中加两国的文化教育交流活动。

国际化团队和本地经验的完美叠加，打造高端、专业的游学夏令营。

2、五星级安全保障

此次所有活动均由加拿大渥太华教育局官方组织并全程配备生活及安全老师双保障，除了正规课堂时光还有更丰富的特色主题课外活动，不仅有随行安全老师更有本地加拿大四川文化交流中心老师24小时全程待机并直接负责对接与协调，更有加拿大最大保险公司500万加币保单为每位学员保驾护航。

3、安全舒适的住宿体验

每位学员的寄宿家庭均由加拿大渥太华教育局精心挑选，与教育局多年合作，正规注册在案，经过教育局以及加拿大四川文化交流中心四级审核（社区安全审核、家庭成员无犯罪记录审核、寄宿环境安全审核及曾入住学生反馈信息审核），善良友好高素质且具备丰富的接待国际留学生的经验。

每个孩子通过与寄宿家庭的同吃同住，学习西餐礼仪和文化，增长孩子的见识，进一步促进孩子对不同文化的尊重与理解，帮助其树立国际观，也为以后留学奠定一定的基础，而这些，是普通的夏令营所体验不到的。



4、多样丰富的游学课程

——体验中西文化差异，开阔国际视野

在国内应试教育体制下，总是追求高度的统一性，孩子每天都在题海和各种培训班中度过，这种统一模式“生产”出来的孩子，缺乏个性、缺乏创造思维思考问题的能力。而西方教育更多的是求异，尊重学生个性，注重培养学生的创造性思维，不断开发学生的潜力。本次夏令营会根据每位学员的英语程度分班授课，与来自全世界各个国家的孩子共同学习，通过互动交流，可以让孩子们在体会中西教育的差异中，感受西方教育的学习方式，锻炼孩子的沟通能力与交际能力，迅速提高孩子的英语口语水平。在交流和共享的基础上，产生思想、文化的碰撞、融合、创新，促发孩子形成发散性思维，改变国内应试教育对孩子的束缚，让孩子回到国内的学校后有不同的完美表现。

——寓教于乐，培养孩子的团队协作能力

夏令营全部采用上午在学校学习，下午观光游览的模式。让孩子们在学习的同时，也能领略的加拿大城市、自然风光，游览小巴黎蒙特利尔，参观著名景点及高等学府，感受法语区的浪漫和世界高等学府的氛围与魅力，激发孩子对高等学府的追求欲望。孩子们通过集体外出活动，拓宽孩子的交友范围，协调孩子与他人的合作，让孩子懂得合作的重要性，让其明白团队合作才是生存法则，为孩子以后的人生发展做好准备。

——官方授予结业及荣誉证书

夏令营活动结束时除了渥太华教育局颁发的官方结业证书以外，还将会授予每位学员中加文化交流小使者荣誉证书、授予每位老师中加文化交流大使荣誉证书，授予万达中学杨宇恒女士中加文化教育特别贡献奖。让孩子们在未来申请海外高中及大学时增加筹码，脱颖而出。

此次渥太华游学夏令营，相信我们每一位学员都会收获满满，而我们举办的目的也是充分满足孩子的天性，拓展孩子的国际视野，开阔孩子的眼界，让孩子们有一个与众不同的夏天！

“世界那么大，我想去看看”，接下来，途GO游学将会再接再厉，与中加四川文化交流中心，以及渥太华-卡尔顿公立教育局长期合作，开发更多有特色、有意义的游学夏令营及文化交流活动，让更多的人和团队领略国际教育、文化的特色与优势！

途Go游学&加拿大四川文化交流中心