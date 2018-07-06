游园欢聚，放飞心情 —记海老会Barrhaven小组游园活动

蓝蓝的天空，白云飘飘，鹰击长空，自由翱翔，青青草地，一群老人，嬉闹追逐，随着雄鹰展翅腾飞轨迹，欢呼雀跃！那是今天游园活动一道靓丽的风景！展翅雄鹰是游何章先生从国内带来精心制作的风筝，从劈竹成条、烤弯、捆扎成形，裁剪无纺布，粘贴，画鹰，找平衡，全是他一手完成，巧手可赞！红白蓝黑色彩匀称，镶嵌在中间的有鹰身、鹰嘴，鹰眼，双翼展开2.2米，活灵活现，栩栩如生！只见雄鹰(风筝)时而快速爬升，直冲云霄；时而空中來回盘旋，好似在搜寻猎物；时而又快速俯冲直扑猎物；时而在2-3米处超低空飞行。风速平稳时，风筝还可像直升机平稳停留在空中，悠哉游哉，很有观赏性！风筝可自行折叠，有圆盘线轮操控，能上能下，晴空万里时，可达400米高。正是“竹君为骨楮君身，学得飞鸢羽样轻。出手能施千丈楼，举头可问九霄程”。随着放飞轨迹，老人纵情呼喊，双手高举，意欲捕捉鹰翅，操盘者存心挑逗，引人入胜！躲在云层里的太阳公公也悄然露出笑脸！六月暖风林间吹，忙趁此刻放纸鸢。周三老人活动日，跟随风筝奔走忙。

6月27日，星期三，天气预报多次出现下雨征兆，老天似乎特别眷顾我们这群华人移民渴望欢聚的心情，太阳时隐时现，云朵时浓时淡，保持晴好！此次活动酝酿已久，为让紧张排练舞林大会弹力操的姐妹放松身心，海老会领导顾蕴芳老师，周密考虑，仔细部署，发动各方人员组织参与。今天顾老师特别兴奋，笑容灿烂，朋友们争相与她合影留念！

12点正，从4100社康中心听完讲座的朋友，陆续到场，80高龄钱会长不顾劳累，继续宣传丙肝易患人群的注意事项。犹太人服务中心的林平老师，为落实邻里互帮实践活动，制作表格，动员投入，顾老师强调海老会宗旨，就是让每个老人在异国他乡，安度晚年，目标一致！

午餐开始了！70几个与会者，分别在4个组长带领下，吃上两块热呼呼披萨，一包零食，一瓶净水，朋友们边吃边聊，热火朝天！为助兴，李国珍女士献上《月圆花好人寂静》，黄梅戏韵味十足，歌喉嘹亮，音色甜美。《敖包相会》民歌，情调委婉，吐字清晰！龚汉生先生一向风趣幽默，用苏北音高唱越剧名段，引来阵阵笑声，增添情趣！

今天，苍翠葱郁树林环抱的Claudette Cain Park敞开胸怀，拥抱来自八村的老年朋友，寂静的树木顿时焕发活力，放飞风筝，纵情嬉耍，欢声笑语，一展歌喉，释放情怀！地广人稀的加拿大，难得欢聚，何等可贵！

筹备一次活动，需要多方热情人的合作。张志明先生负责租借场地，与园林管理处签约，斟酌费用。各组长报名登记收费，顾老师夫妇更是全面掌控，订购披萨，精打细算，力求收支平衡，最后连剩下的垃圾自己打包带回！

我们衷心感谢这些义工的付出，每人也应贡献自己的力所能及！渥太华的夏天是美好的，秋天也很可爱，期待海老会的兴旺，期盼我们的聚会欢乐，向往我们的晚年生活幸福欢快！

文／悠扬琴声