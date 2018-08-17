2018年8月2日今夜，我们只为热爱歌唱而来。



蓝天白云、阳光明媚；金色沙滩、绿浪拍岸。

2018年8月11日，东安省台山同乡会在Britannia Park，盛大举行BBQ picnic夏日烧烤，内容丰富，十分成功。

上午9点不到，台山同乡会的义工们，在会长陈森先生、副会长方国盛先生、刘瑞兰女士，以及王国明先生、余丽婵女士等领导带领下，忙碌开了：有的搬运各种食材、有的安置炉灶、有的搭建帐篷、有的挂起“东安省台山同乡会”的会旗，和大红的横幅：台山同乡会2018BBQ！使今天的主题分外鲜明。五百余名台山会的乡亲们、及台山之友们，扶老携幼，络绎不绝来到大长亭下。男女老少，有的结伴而来，有的祖孙三代齐齐光临。老人拄着拐杖，儿童奔跑嬉戏。特别令人感动的是一些老人坐着轮椅来参加盛会，可见台山同乡会在人们心目中的份量：那是我们亲爱的家！人人笑逐颜开，老朋新友，握手拥抱，寒暄畅谈，像是过节一样。

十点正，主持人方国盛副会长手持话筒，响亮地向全体来宾问好！热烈欢迎并感谢渥太华洪门民治党主委王辉先生、达权社社长邓家昌先生的光临！接着宣布热身活动开始。渥太华洪门致公活动中心的会员们在阿芳女士的带领下，跳起了健身舞蹈：“最美、最美！”和“百花开”，并邀请周围的观众一起加入跳舞。她们娴熟的舞步、潇洒的手势、饱满的精神，随着动感十足的舞曲，充分展示了海外华人的积极向上的美好形象！也体现了她们长期坚持广场舞活动的出色效果。接着两位武术教练上场：张国荣先生白衣飘飘、张何丽女士一身粉色，他们带领着致公活动中心的会员们及部分观众，缓缓起势，抱月推云、腾挪旋转、进退自如，尽现中国太极真功夫之魅力！赢得全场热烈的掌声！

万年青小乐队的肖进德先生和张路女士，演唱了脍炙人口的经典老歌“敖包相会”，歌声清亮婉转、十分动听，赞美了纯洁的爱情。随后，由充满活力的林清辉先生率领一群中青年，与致公活动中心的会员们一起学跳“恰恰”。他简洁讲解、热情示范，使饶有兴趣的人们很快掌握要领，纷纷欢快地舞动起来，那样的奔放！那样的活泼！真叫人忘却了年龄！

十一点半，东安省台山同乡会陈森会长讲话。他首先感谢洪门民治党领导王辉先生和邓家昌先生的到访支持！感谢台山会全体父老乡亲的热情支持！感谢台山之友、各界人士的积极参与！感谢台山会义工们的无私奉献！他重申台山同乡会的宗旨，是秉承台山人的勇敢开拓、艰苦创业精神，是倡导孝悌仁义、团结互助的品格，今天的盛会充分说明了本会继承传统、并发扬光大的崭新面貌！祝大家健康快乐！福寿绵绵！

接着，万年青小乐队的宋立强先生为大家献上歌曲“一壶老酒”，音域宽广，极富深情，歌颂了母爱的伟大，倾诉了游子的思念和无奈。致公活动中心的队伍整齐上场，在万年青小乐队丝竹伴奏下，她们演唱了“我的中国心”、“大排档”、“云瑞庆升平”等歌曲。琴声悠扬、歌声嘹亮、节奏流畅，表达了侨胞们对祖籍国的热爱！对幸福生活的赞美和祝愿！再一次展示致公活动中心，积极开展歌舞文体活动的成绩！

三位穿着艳丽新疆舞服的舞者：朱亚丽、张路、姚争翩然舞来。大红纱裙、黑色坎肩、金色羽毛、长长披巾，随着“大坂城的姑娘”那跳跃诙谐的歌声，舞者们挥手踏足、顾盼生姿，一下子让人感到异域风情扑面而来！一曲舞罢，人们簇拥着陈森会长一起欢乐大合影，那灿烂的笑容永远定格在我们的记忆深处。

12点多，开始领餐，人们安静地排着队。台山同乡会的义工们早己分工停当，各司其职，一一把炸猪排三明治、土豆沙拉、意大利拌面、饮用水和西瓜片，分发到每个人手里。五百多来宾的用餐如此井然有序，真是又一次表现我们广大海外华人良好的素质！同时也再次证明台山同乡会领导的认真务实、组织周密、义工精神，大放光彩！

人们边吃边聊，十分惬意，因为我们不仅仅品尝到食物的鲜美，更品味到集体的温暖、友谊的珍贵！同时三位旗袍女子款款上场，婀娜多姿，团扇轻挥，把＂月圆花好”的典雅意境尽情演绎。人们纷纷摄下这画面——。最后，朱亚丽、张路两位女士演唱京歌“梨花颂”，高亢委婉、字正腔圆、韵味十足，中国文化艺术的神奇魅力，永远吸引我们去学习，去钻研，去弘扬！

由陈韵华女士负责的游戏活动和FunCamerabooth，引起了好多孩子的极大兴趣，跃跃欲试。不少大人也积极投入，你追我赶，好不热闹，真是活力四射！赢者手拿奖品，享受胜利的喜悦；输了的毫不气馁，从头再来，在他们身上，一种永不言败的奋斗精神，尽数彰显！

下午三点，金色的夏日依然璀璨，蔚蓝的天空多么洁净。人们漫步在Britannia park的如盖绿荫下、如茵草地上；远眺那河水荡漾、波光粼粼，心中充满了对幸福生活的愉悦和感恩！

（文/姚争）