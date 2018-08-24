华人社区服务中心社区消息

2018华人家庭照顾者服务项目

系列教育讲座共三讲，如您的亲人或朋友身患糖尿病/帕金森/阿兹海默/慢性疾病/极度衰老，而您需要长期照顾他们，欢迎您来我们的讲座！讲座内容包括：政府设立的一系列服务项目及福利、加拿大照顾者免税额、如何谈论个人财产和健康委托等。主办方：渥太华华人社区服务中心

时间：2018年9月10、17、24日

星期一上午10点—下午3点

（一小时午休时间，提供午餐）

地点：400 Cooper St, Suite 2000

渥太华华人社区服务中心

仅限15人

报名截止日期9月5日或额满为止

华人社区服务中心半日夏令营面向新移民

时间：7月23日-8月30，周一至周四，上午9：00—12：00

地点：400 Cooper Street，Suite 2000

服务对象：2岁至10岁儿童，免费，政府拨款要求：父母一方持有枫叶卡；父母一方需在场或在本中心活动；新移民优先。

活动内容：美术，手工，讲故事。

提供免费课间健康零食

服务人员：2名持有安省认证幼儿教育证书的教师（ECE）

报名电话：613-235-4875分机:122，请以枫叶卡报名。

请收听华人社区服务中心电台：渥太华中文电台。

预告及精彩回播，请订阅微信公众号：渥太华空中之友。

收听时间我每周日晚8-11点，周三到周五晚7-8点，波段为FM97.9，也可下载手机应用现场收听：chin radio ottawa

