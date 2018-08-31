【华人社区服务中心】首期华人家庭照顾者 服务项目系列教育讲座顺利落下帷幕



2018年8月27日，华人社区服务中心迎来了第一期最后一场2018华人家庭照顾者服务项目系列教育讲座。此次讲座针对的人群，是那些需要照顾患有癌症病人的家庭照顾者们。

从8月13日开始的每周一，我们都相聚在渥太华华人社区服务中心，历时三个星期之久。我们邀请了“渥太华地区癌症基金会”的癌症辅导员为我们讲解一切有关癌症的信息。与此同时，癌症辅导员还为需要照顾癌症病人的家庭照顾者们，提供了一系列专业的指导和实用生活小贴士。

家庭照顾者们在这三次的讲座中更好的了解了癌症知识，他们不再盲目惧怕癌症；他们了解了身为照顾者，如何调节和管理好自己的情绪和身心健康，从而更好的提供照顾给亲人；他们了解了哪些食物是对癌症患者有益的、哪些事情是需要长期坚持的、哪些方法是可以给灰色的生活注入瑰丽色彩的；他们了解了安省政府和渥太华地区机构所提供的一系列服务和支持项目…

从讲座结束后的问卷调查中，我们发现，参加讲座的照顾者们普遍觉得讲座内容对他们的帮助非常很大：原来在我们的周围存在着许多我们可以寻求帮助的机构和服务，只是我们之前都不知晓。大家都希望通过参加讲座，能了解到更多的资讯和信息，从而在需要的时候，有地方可以寻求帮助。

好消息是，我们的华人家庭照顾者服务项目将在九月继续推出第二期教育讲座。讲座针对的人群同样是家庭照顾者，但这次是照顾家人或朋友身患以下任一一种疾病的：糖尿病/帕金森/认知性障碍或阿兹海默/慢性疾病/极度衰老，如果你需要长期照顾这类人群，欢迎您来我们的讲座！讲座时间为2018年9月10、17、24日星期一上午10点到下午3点（提供午餐）。地点在400 Cooper St, Suite 2000渥太华华人社区服务中心。讲座内容包括：政府设立的一系列服务项目及福利、加拿大照顾者免税额、如何谈论个人财产和健康委托等。

如果由于时间和地理位置等因素，你无法参加我们九月的讲座，没有关系，我们会在十月和十一月的三个周末，在Barrhaven和Kanata地区举办相同的讲座，届时请留意我们的通告。

如果您需要了解更多的信息，请拨打电话343-996-1285，或通过电子邮件联系：wendy.tang@occsc.org, yangjie.jin@occsc.org