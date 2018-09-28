加京华人陵园基金会 二零一八年度全侨扫墓简报

加京华人陵园基金会二零一八年度全侨扫墓经于九月九日(星期日)在必治活华人坟场举行。当天秋意迎人，天朗气清，倍添侨胞思亲扫墓情怀，参加侨胞人数约有一百二十人。

该日出席嘉宾包括中国大使馆一等秘书、必治活墓园董事局主席、陵园基金会全体理事、本埠各社团代表及传媒代表。

准十二时正由大会司仪林维宪宣布典礼开始，全侨扫墓大会主席、必治活墓园董事局主席先后致词。

大会主席介绍华人墓区的成立背景及怀远亭的创建过程，称颂华人先辈于加拿大植根创业，壮大华人社群，融入主流社会而又不忘祖国、宗族及文化，贡献良多，使海外华人地位不断提升，实功不可抹。为了要保留「慎终追远」的优良中国传统，加京华人陵园基金会有必要每年都举办全侨扫墓以教育后代达致薪火相传。必治活墓园董事局前任主席Gerald Peddle致词时表示关注必治活华人坟场的发展并答应配合华人社区的工作, 并肯定华人社区与必治活墓园长久以来已建立的良好关系。

祭仪由陵园基金会主席谭从政主持，范佐伟、陈森辅祭，并由大会理事李乃斌、理事庄国、司仪林维宪陪同所有嘉宾及侨胞上香祭祖，仪式庄严肃穆。典礼于下午一时顺利完成，并即场设有茶点招待嘉宾及参加公祭侨胞。

祭仪完成后,两位出席的中国大使馆一等秘书在林维宪陪同下参观了旧华人墓区，加深认识本地华人墓园的成立背景和发展过程。

该次全侨扫墓得以顺利完成，实有赖本埠华报传媒协助宣传，多位义工热心帮助及本埠全侨支持、捐助和参与。兹将热心捐助人士、社团及商号详列如下：

全侨扫墓及晚宴捐款善长、商号及社团芳名：

黄吉生、吴膺莉夫妇 $100

庄国 $100

陈美凤 $80

萧徽哲夫妇 $60

黎宝珍 $60

林维宪夫妇 $50

彭汉忠夫妇 $50

台山同乡会 $50

范佐伟 $50

郑名垂、申丽珠夫妇 $50

陈森夫妇 $50

李均堂 $50

龙冈公所 $50

潮洲会 $50

陈炳贤夫妇 $50

冯汝根夫妇 $50

陆惠英、周秀文 $50

李志彦夫妇 $50

锺丙子 $40

梁高崙夫妇 $40

吴经万夫妇 $40

陈顺华 $20

梁耀南夫妇 $20

黄丽生女士 $20

刘罗秋儿女士 $20

谭超然夫妇 $20

锺锡邹夫妇 $20

锺健威先生 $20

何霖佳夫妇 $20

庞宝霞女士 $20

陈民智夫妇 $20

黄惠珍女士 $20

梁颖勳 $20

无名氏 $20

王国强夫妇 $20

方国盛夫妇 $20

伍文正 $20

伍文匡 $20

陈萍、Alain $20

廖桂珍 $20

吴国焕先生荣哀捐 $300

该次全侨扫墓捐款收入及支出结算如下：

全侨扫墓合共捐款: $1,850.00

全侨扫墓支出：

巴士租金 $271.20

厕所租金 $180.80

烧猪三只 $660.00

叉烧饱 $127.60

纸碟、水 $18.58

扫墓支出合计：$1,258.18

收支比对盈馀：

$1,850.00-$1,258.18 =$591.82

盈馀款项 $591.82将全部拨入加京华人陵园基金会经费户口。

对以上热心捐助人士、商号及社团，本会谨致以衷心谢意。

加京华人陵园基金会供稿、照片Arlene Liang提供