【加拿大肝脏基金会专栏】脂肪肝也会导致肝癌？



健康肝脏与脂肪肝对比图

“脂肪肝只不過是胖一點而已，怎麽會變成肝癌？”你可能會問。事實上，大多數慢性肝病，包括慢性乙型肝炎、丙型肝炎與脂肪肝，都有可能進展為肝硬化，繼而發展至肝癌。

2018年8月份於學術專業期刊《腸胃病學》發布的一項大型研究結果，用數據證實了脂肪肝是肝癌的風險因素。

這一由貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）主持的研究項目，以“退伍軍人健康管理局”屬下130所診所的不同的病患者為研究對象，對他們進行了長達11年的跟蹤研究。研究對象包括296,707名已知患有非酒精脂肪肝病的患者和296,707名無脂肪肝病的患者。在脂肪肝病患者中，490人於研究期間發展至肝癌，患肝癌的風險遠高於沒有脂肪肝的研究者。

“最重要的是，我們發現非酒精性脂肪肝病患者罹患肝癌的風險遠高於其他病患群組，這是第一個將風險量化的大型多樣化群組研究，”“退伍軍人事務衛生服務研究與發展創新中心”調研員、醫學教授卡萬博士（Dr.FasihaKanwal）說。“雖然，脂肪肝患者患肝癌的絕對風險是低的，但相比較，仍然高於肝硬化患者肝癌篩查的可接受閾值。”

研究者還發現有肝硬化的脂肪肝病患者，每年肝癌的患發率最高；而患上肝癌的風險會隨著年齡的增長而增加。

脂肪肝會一下發展到肝癌嗎？

脂肪肝到肝癌的發展通常是緩慢但持續進行，經歷非酒精性脂肪肝炎、肝硬化至肝癌三個階段。

非酒精性脂肪肝炎，是非酒精性脂肪肝病中較嚴重的一種。脂肪肝炎是指伴有炎癥的脂肪肝病。

患有脂肪肝炎的成人中，20%會形成肝硬化，11%會因肝病致命，也有很多出現慢性肝臟衰竭而需要接受肝臟移植。

而這三階段的進展通常需要數十年，並且受遺傳、環境因素、生活方式選擇和其他因素的影響。因此，如果在脂肪肝病早期發現，采取措施減少脂肪肝的積聚，則可以預防脂肪肝炎的形成與發展，甚至逆轉脂肪肝病。