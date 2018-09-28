知道如何通过United Way捐款 来帮助孩子们学习中文吗？



【2018】第四届千字冲关比赛颁奖典礼

一年一度的United Way捐款热潮又开始了，如果您在单位参加任何形式的United Way捐款，同时希望支持本地青少年学习中文，请支持“千字冲关”活动。所募捐款我们将全部用于比赛的奖金，以鼓励中文学习。您可以指定捐款用途至：

Charity Name: Ottawa Chinese-Canadian Heritage Center OCCHC（加华文化中心）

Charity Number: 857122782RR0001

捐款完成后，请务必将您的捐款收据通过邮件的形式发到qianzi.oaccua@gmail.com 并注明是用于“千字冲关”比赛，否则我们无法分辨哪些款项是给“千字冲关”活动的。

捐款时请尽量实名捐款，去年捐款在转给千字冲关时遇到一些困难，例如匿名捐款无法与United Way核对。如果可能的话一次付款而非分期12个月支付，这样保证在比赛颁奖前能收到全额捐款。

千字冲关比赛介绍

有一首歌叫《有多少爱可以重来？》，似乎很符合海外华裔长大之后对于中文的心声：“常常责怪自己当初不应该，常常后悔没有把你留下来”“而我渐渐明白你是我不变的关怀”“当懂得珍惜以后，回来却不知那份爱”“是否还有勇气去爱”….

海外出生成长的华裔学生学习中文的难度，令很多家长始料不及，他们虽然有很好的家庭语言条件，然而由于缺乏大量使用汉语的社会语言环境，很多参加中文学校的孩子们，尽管年年积极参与中文学校的学习，但是边学边忘，很难有质变，几年下来，阅读仍然困难，可谓文盲。

很多家庭寄希望于每周一次的中文学校，期待几年之后中文至少可以达到扫盲的程度，然而多数情况是事与愿违。由于边学边忘的困扰，我们看到很多家庭因此在坚持了6-7年的学习之后，当孩子们成长到青春期的年龄，敢于跟家长说No的年龄，就放弃了继续送孩子学习中文，非常可惜。

而对于孩子们而言，中文学习的难度也是他们到目前为止的生命历程中从来没有经历过的。他们当中的很多人经历过学习游泳，滑冰，绘画，钢琴等等各项课外活动，坚持几年之后，都能变成自己的一技之长，而唯独中文，连续几年都学不会读写，这似乎也是唯一一个学不会的技能！孩子们自然而然的选择是放弃。可是，相当多的孩子长大之后，又往往会后悔没有坚持把中文学会，到了珍惜中文的年龄时，已经遗憾错过了语言学习的最佳时段。如果时光可以倒流，他们也许会有不同的选择，而非放弃。

其实胜利往往就是在“再坚持一下”的努力中。

中文的基础是生字，没有这个根基，很难奢望读写。而边学边忘的根本是没有机会重复。身处北美，唯一可能让孩子重复使用学习过的中文就是独立阅读，一旦从阅读中文书籍中找到乐趣，中文读写的根才能算作是真的扎下了。

据专家统计，1200的识字量是独立阅读的基础。而中文学校7年级的识字量应该已经达到这个水平，如果有机会促使孩子们全面复习一下中文学校所学的汉字，令识字量有一个质的飞跃，达到独立阅读的程度，则他们的中文水平就会有一个质变，不再退转。

“千字冲关”汉字听写比赛应这个理念而生，是一项完全基于义工和捐款的活动，比赛将中文学校教材的生字汇总并结合中国国家汉语水平考试的词汇表，按照年龄分级别进行听写考试，以促使孩子们在短期内复习所学，令中文水平更上一层楼。活动由中国校友会主办，本地中文学校轮流承办，CFC中文网，卡尔顿大学孔子学院以及加华文化中心协办，并得到了渥太华天主教教育局和中国汉语桥基金会的大力支持。

该比赛已经连续举办了四年。四年来，600多人次的同学参与了千字冲关比赛活动，比赛规模逐年扩大，参与人数越来越多，报名，参赛，得奖情况不断进步：2018年比赛报名人数（174人），参赛人数（127人）获奖人数（94人）都达到了历史记录，获奖率高达74%:



比赛四年来，组委会不断完善赛事，得到了广泛的支持



成绩斐然

卡尔顿大学孔子学院作为比赛的协办方，从2017年开始给获奖选手提供一些免费的参加国家汉语水平考试的名额，千字冲关获奖考生交上了一份出色的成绩单，高分超过清华大学及北京大学录取分数线的（清华大学录取标准HSK5：180分；北京大学录取标准HSK6：180分），证明了“千字冲关”比赛对于中文学习的实效性，给孩子们的未来打开了一扇门。

来自家长的积极反馈：

·“感谢组委会，辛苦了…..孩子们第一次参加千字冲关都获得了优秀奖，词语的学习与积累确实对孩子的中文阅读有很大帮助，为孩子们高兴，在艰难的中文学习道路上继续努力”

·“感谢你们所有举办者和协作者们，孩子因为坚持参加这个活动，无论是过程还是结果都有很多收获。也让我们孩子和家长之间有更多中文互动。

·“感谢组委会，中文学校及大家们的辛勤付出，感谢赞助商一如既往的支持和四面八方的热心捐款，祝贺今年的千字冲关圆满成功，并创参赛人数和获奖率新高”

2019年第五届“千字冲关”汉字听写比赛由渥太华中国校友会主办，Kanata北区中文学校承办，CFC中文网、卡尔顿大学孔子学院、以及加华文化中心协办。

第四届比赛获得通过United Way转来的热心人士捐款达到$2238，多年来千字冲关活动一直得到BMO贷款专家蔡敏女士，CFC中文网及Motion Pay 张瑞文(Riven Zhang)先生，一线Frontline Condo 黄程虹（Cindy Huang）女士，葛方文会计师事务所，张海燕律师的赞助。感谢所有的热心捐赠者！

赛事网站:qianzi.ca ; 微信公众号：千字冲关