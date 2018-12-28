日健中心庆圣诞 欢声笑语乐开怀



冬雪皑皑，蓝天洁净。

2018.12.13日上午九点不到，森玛锡西社康中心日健高龄老人康乐中心的领导、工作人员和义工们已经忙碌开了：广阔的大礼堂布置一新。大幅屏幕上“日健圣诞联欢会”中英文大字分外醒目，一旁的高大圣诞树，松枝青翠，掛满了金球、银铃、彩带、绒花等众多饰物，琳琅满目，散发着浓浓的圣诞喜庆气氛！

十一点正，日健圣诞联欢会正式开始！

今天莅临的嘉宾有：Naini Cloutier（森玛锡西社康中心总干事）；Dawn Lyons(森玛锡西社康中心服务总监）；Emilie Hayes(森玛锡西社康中心部门经理）；以及社区人士林维宪先生。

日健圣诞联欢的司仪由胡先生和义工李颖女士担纲。他俩英语、粤语、国语娴熟，风趣幽默，妙语连珠，增添了全场亲切和快乐的情绪。

联欢会第一个活动是“圣诞靓照我来拍”，分个人照、组合照两种竞赛。只见老人们纷纷上前，各自拿起圣诞帽、魔术棒、花式眼镜框、金银彩带、蝴蝶结等等道具，装扮起来。在相机镜头前，一下子变得像是活泼的孩子，童趣盎然！义工Tony认真拍摄，老人家们踴跃上前，留下了许多快乐的影像。

接着，由日健中心黄主任讲话。她问大家，我们在这里欢庆圣诞的意义是什么？老人们竞相回答，黄主任连连点头，然后总结说，圣诞的意义在于爱！和平和希望！而日健服务的宗旨，亦同样包含了友爱、和谐和希望！中心给了老人们一个快乐的大家庭，老人们也向中心献出一颗颗爱心，因此，只要大家都共同努力，日健中心会越办越好！黄主任动情的话语，获得全场经久的热烈掌声。

接下来是手工比赛“毛线绕绕绕”。每张桌子发到一个大大的硬纸字母，要求各桌用彩色毛线将其缠绕成一个饰物，掛到圣诞树上。大家又忙开了，有的找毛线，有的讲创意，有的动手绕，最后优秀作品脱颖而出。

义工们为每桌点上蜡烛，灯光熄灭，只见烛光摇曳，浪漫温馨。在大学生义工Shiying的钢琴伴奏下，全场唱起了经典老歌：甜蜜蜜、小城故事、月亮代表我的心……歌声和谐悠扬，唱出了老人平和乐观的心情。

排舞节目由张国荣老师带领。他那自然灵动的步伐身姿，带动了几十名学员一起踢踏扭摆，活力四射！交谊舞曲响起，鲍先生伉俪、杨先生伉俪、游先生与姚女士翩翩起舞，舒展潇洒，旋转跳跃，根本看不出己是古稀之年的老人。

圣诞午餐开始了！义工们奉上一盒盒热气腾腾的烤鸡、金黄薯条、白面饼，味美量足，大家大快朵颐。接着，义工们又奉上鲜奶水果蛋糕、曲奇饼干及饮料，实在是太丰盛了，可见日健中心的领导对老人家的细腻用心！

摄影作品及手工作品的优秀奖项一一颁出，得奖者高兴地与颁奖嘉宾合影。在抽奖活动中，中奖的幸运儿笑逐颜开，上台领奖，全场用笑声和掌声与他们一起分享。

圣诞老人由义工扮演的两头小鹿引领，来到会场！引起人们欢呼雀跃！圣诞老人那红白两色的帽子、长袍，充满了喜庆；他那浓密的白胡子和满脸笑容，分外慈祥！他背着巨大的礼物袋，与两头小鹿一起分发礼品到每个人的手上，同时把祝福和希望带到每个人的心上！

最后，日健中心全体会员、义工们，簇拥着领导与嘉宾，欢乐大合影！那闪光灯不断亮起，为今天日健圣诞联欢会，留下了许多永恒的记忆！

（鸣谢义工：Tony Leanne Hailuo Summer Shiying 李颖）

（文/姚争）