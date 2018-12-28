【华人社区服务中心专栏】渥太华华人社区服务中心 安顿服务简介
新移民安顿服务
谁可以享用新移民安顿服务？
·家庭团聚移民
·技术移民
·商业移民-包括自雇，企业移民和投资移民
·国际公约难民
·寄住护理工人
·准备登陆移民-申请永久居民并已收到移民局批准登陆通知
安顿服务范围：
·电话查询
·推介服务
·提供有关加拿大生活资讯
·翻译（教育及工作文件）
·生活谘询，辅导
·寻职和就业资讯
·协助享用别的社区服务
·现场托儿服务
服务语言和个人资料：
寻求安顿服务时，您可以选用普通话，粤语或英语。您的个人资料，本中心会绝对保守秘密。
拨款机构：加拿大移民难民和公民部
新老移民咨询服务
不管您是加拿大公民或永久居民身份，或者您正在申请国际公约难民身份的，您都可以享用这个谘询服务。
拨款机构：安大略省公民移民厅
华人老人外展和辅导服务
专门为华裔长者提供社交康乐活动和辅导服务。
拨款机构：安大略省医疗和长期护理厅
低收入华人生活辅导服务
为本市低收入华裔居民，包括国际留学生或持有别的有效签证人士，提供生活辅导服务。
拨款机构：渥太华市政府
当您第一次到访本中心时，请出示您的永久居民卡或移局所发信函确定移民申请已获批。
服务方式：电话查询、上门或预约面谈、专题讲座或活动小组
电话：613-235-4875
地址 : 400 Cooper Street, Suite 2000Ottawa, ON K2P 2H8
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