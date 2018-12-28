【华人社区服务中心专栏】渥太华华人社区服务中心 安顿服务简介

新移民安顿服务

谁可以享用新移民安顿服务？

·家庭团聚移民

·技术移民

·商业移民-包括自雇，企业移民和投资移民

·国际公约难民

·寄住护理工人

·准备登陆移民-申请永久居民并已收到移民局批准登陆通知

安顿服务范围：

·电话查询

·推介服务

·提供有关加拿大生活资讯

·翻译（教育及工作文件）

·生活谘询，辅导

·寻职和就业资讯

·协助享用别的社区服务

·现场托儿服务

服务语言和个人资料：

寻求安顿服务时，您可以选用普通话，粤语或英语。您的个人资料，本中心会绝对保守秘密。

拨款机构：加拿大移民难民和公民部

新老移民咨询服务

不管您是加拿大公民或永久居民身份，或者您正在申请国际公约难民身份的，您都可以享用这个谘询服务。

拨款机构：安大略省公民移民厅

华人老人外展和辅导服务

专门为华裔长者提供社交康乐活动和辅导服务。

拨款机构：安大略省医疗和长期护理厅

低收入华人生活辅导服务

为本市低收入华裔居民，包括国际留学生或持有别的有效签证人士，提供生活辅导服务。

拨款机构：渥太华市政府

当您第一次到访本中心时，请出示您的永久居民卡或移局所发信函确定移民申请已获批。

服务方式：电话查询、上门或预约面谈、专题讲座或活动小组

电话：613-235-4875

地址 : 400 Cooper Street, Suite 2000Ottawa, ON K2P 2H8



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