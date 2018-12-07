大统华超市滑铁卢分店 12月5日开幕 新设海鲜吧方便市民享用即煮海鲜

2018年12月5日安大略省多倫多訊 —— 大統華超級市場位於滑鐵盧 50 Westmount Road North 新店，於12月5日早上10時正式開業。新店讓區內顧客體驗到最好的地道亞洲風味、美食和文化。

進入大統華滑鐵盧分店的一刻，顧客便踏上了一次亞洲之旅。超過900款零食，200種醬料，加上五花八門的亞洲蔬果食材，每天新鮮出爐的訂製蛋糕和中式包點，中西貨品一應俱全。還有雜貨和個人䕶理美容産品，讓市民能享受一站式的地道亞洲購物體驗。

大統華超級市場行政總裁李佩婷表示：「我們很高興能為滑鐵盧居民帶來大統華，尤其是一直期盼着我們來臨的大學生們，終於可以不用駕駛到密西沙加光顧大統華。大統華服務社區25年，加上這新店共有26家分店。未來我們會開設更多分店，與加拿大各地市民分享亞洲的味道。」

大統華超級市場海鮮部提供超過40種游水海鮮，為顧客提供獨特創新的體驗。大統華滑鐵盧分店是安大略省首家開設海鮮吧 (Seafood Bar) 的分店，顧客可以從海鮮部選購生猛海鮮，讓店內廚師以不同方法及醬料新鮮現場烹調，以超市的價錢帶來餐廳的享受。

對熱愛亞洲美食但無暇烹煮的食客而言，大統華內有多款亞洲口味的熟食熱菜選擇。熟食部每天提供多款現煮現賣的特色小菜，還有壽司、麻辣燙、燒臘、點心、新鮮果汁等各式各樣簡易快餐。顧客可以外賣回家，或在店內就餐區直接享用，方便忙碌的上班族和學生。

新店開幕日有多款贈品和特價商品推出。傳統舞獅點睛儀式過後，顧客更能與舞獅合影留念。首100名顧客更獲贈10元大統華禮卡，其他顧客亦獲得開幕贈品。

關於大統華

大統華超級市場於1993年成立於溫哥華，現已由第二代行政總裁李佩婷接班掌舵，並發展為加拿大最大的亞洲連鎖超市，跨越卑詩、亞伯達及安大略3大省份，深受廣大市民歡迎。大統華總部位於卑詩省列治文，並在多倫多設有東岸地區分部。www.tntsupermarket.com

(大統華 T&T)



鄰近滑鐵盧大學的大統華超級市場新分店12月5日盛大開幕，圖為 (圖左起) 滑鐵盧分店經理 Jason Lin、Killam Apartment REIT行政總裁Philip Fraser、Loblaw 總裁 Sarah Davis、滑鐵盧區域政府主席Karen Redman、大統華超級市場行政總裁李佩婷、滑鐵盧市長Dave Jaworsky、Loblaw 營運總監 Mike Motz及大統華營運長Sandy Tan主持剪彩儀式。



大統華超級市場位於滑鐵盧 50 Westmount Road North 新店於12月5日早上10時正式開業。開幕點睛儀式嘉賓包括 (圖左起) Loblaw 營運總監 Mike Motz、大統華超級市場首席生產官Eagle Chou、Killam Apartment REIT行政總裁Philip Fraser、滑鐵盧區域政府主席Karen Redman、大統華超級市場行政總裁李佩婷、Loblaw總裁Sarah Davis、滑鐵盧市長 Dave Jaworsky、大統華營運長Sandy Tan及滑鐵盧分店經理 Jason Lin。