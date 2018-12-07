《中华导报》美食专栏—Festival Japan



鯖魚，学名：Mackerel，又名青花魚也叫Saba，它是一种很常见的食用鱼。鯖魚也是日本料理中的一位“明星”，围绕着它的美食也是层出不穷。从鱼生到寿司，又或者烟熏烧烤，日本人对于鯖魚有着非同一般的狂热。

较常见的鯖魚料理(Saba Nigiri)，是将盐渍的鯖鱼肉和醋饭团相叠并加上姜和青葱装饰。鯖魚卷(Saba Roll)也是鯖魚料理“家族成员”之一。它和大家熟悉的鯖魚料理不同，是用卷的方式将蔬菜水果或其他调味料卷入以进一步调节鯖魚的美味。喜欢吃鯖魚料理的朋友，绝对可以来尝试一下鯖魚卷，它会带给你不一样感受。

特别要介绍一下的是Festival Japan餐厅与众不同的鯖魚卷。因为它是本店日本厨师的“明星”杰作。首先，鯖魚会通过厨师细心的清洗，再经过柠檬和其他佐料的腌制，共由十几个步骤完成，历经几小时，将鱼的腥味完全的抹除。

其次，再加以牛油果和青瓜等食材于卷中，使这鯖魚卷清爽而不油腻，鯖上加青。欢迎大家一起来本店体验这如同初恋般的“鯖色之恋”。

持此文章在Festival Japan餐厅用餐可获得10％的折扣。

地址:149 Kent St, Ottawa, ON K1P 5P3

定位电话:(613)-234-1224;

网站 www.festivaljapan.ca