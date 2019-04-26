東安省台山同鄉會通告 (二零一九年四月廿六日)



一、本會本年度新春聯歡宴會已于本月八日在東方明珠城酒樓舉行，筵開二十五席。本次宴會除有很受歡迎的抽獎外，有本會歌舞隊表演助慶。

二、鳴謝在宴會期間無私捐助的人士：

捐助本會經費：

200 Panda Vacation；100 譚從政、司徒溢夫人；50 余文輝夫婦、伍光宗、施典、龔錫賢、馬和鐸夫婦、馬偉思；30 伍佩賢；10 譚巧雲。

梁錦文先生仙遊，梁宅捐五十元。祝願梁先生早登極樂。

捐助抽獎禮物：台山同鄉會 禮物咭12份，方國盛 禮物咭1份、酒1枝，陳慶年 禮物1份，陳美芳 禮物1份，何啟傳 禮物1份，黃麗生 禮物1份，王國強 禮物1份，東方明珠城 禮物1份，余曼紅 禮物1份，無名氏 禮物1份，吳光麟 禮物2份，朱石龍 禮物1份，司徒溢夫人 禮物2份，龔錫賢夫婦 利是1封，馬和鐸 禮物2份。

三、本會舉辦第七屆慶祝母親及父親節宴會將于五月廿一日假座東方明珠城舉行，各位為人兒女的朋友，請勿錯過這個向辛勞養育你的父母表達孝心愛心的機會。

會員餐票30元，非會員35元。

各位長者朋友，趁現在的好天時，參加宴會見見朋友開開心，我們等著你。錯過這次，就要等到八月的敬老宴及九月的慶祝廿六周年宴。本年的大型活動大致上就結束了。

因為最後的宴會——慶祝聖誕——要看到時的天氣才能決定是否舉辦。

四、本會正計劃近期內舉辦一天，二天，三天的短途旅遊，有興趣的朋友請有留意。

五、新的會員通訊錄暨創會廿五週年特刊已開始派發給會員，請在宴會時帶同有效(已交2019年會費)的會員咭，憑咭每人領取一本。如未交本年會費的，可即場繳交。

對本會的任何查詢，請聯系以下本會理事：

陳 森 592-9736 王國強 736-0772

劉瑞蘭 731-0874 余麗嬋 738-7199

方國盛 722-8015

Email：primngca@yahoo.ca

本會網址：www.eohsa.org

東安省台山同鄉會