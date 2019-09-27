庆中秋迎国庆 七十周年成就展

九月二十二上午十一点，由渥太华洪门民治党、渥太华华人社团联合会、渥太华中华会馆共同举办，渥太华侨学界参与的大型庆祝中华人民共和国七十周年纪念活动在渥太华市政厅隆重开幕。

首先由渥太华洪门民治党王辉主委致词，王主委代表三会对各位嘉宾、各位朋友的光临表示感谢！在这秋季丰收的好日子里，我们迎来了祖国七十周岁的生日，他表示在过去的七十年里，中国从一个一穷二白发展成为世界第二大经济体国家，发展速度之快史无前例。作为海外华人华侨我们深感骄傲与自豪，一幅幅精美的图片，展示了祖国发展过程中的坎坎坷坷，祖国的繁荣昌盛来之不易，我们要坚定的同一切分裂祖国的阴谋势力作斗争，坚决支持祖国的统一大业。接着中国驻加拿大大使馆侯劲参赞兼总领事致词，侯参在致词中强调中国在这70年发展中的成果是无比巨大的，通过70年的沧桑巨变，中国解决了庞大人口的温饱问题，并且发展了教育，中国的高速公路、铁路的发展世人有目共睹，家庭拥有小汽车在二三十年前是不敢想象的事，现在己经是很平常的事情，中国的发展不但有益于中国，也有益于世界，最后侯参祝愿中加关系在互惠、互利、共同发展的基础上，早日实现双边关系正常化。接着渥太华华人社团联合会主席卢红民作了发言。

紧接着司仪宣布演出表演开始，一个个精彩的文艺节目纷纷献上，洪门致公活动中心合唱团的女士们，身穿红色的锦缎旗袍，在音乐声中款款上台，当她们唱起《歌唱祖国》时，台下嘉宾也情不自禁的一起高歌，嘹亮动人的旋律，令人激情澎湃，接着致公艺术团，海燕舞蹈团的小朋友纷纷献上精彩的节目，不时掀起快乐的浪潮。

表演一结束主持人宣布本次活动BBQ烧烤用餐时间正式开始，人们一边品尝着一道道佳肴，一边欢快地交流着，此次活动可谓充满了温馨和激情。

在这次庆祝国庆活动中，我们要特别感谢渥太华洪门致公青年委员会、渥太华洪门致公活动中心、致公艺术团、海燕舞蹈团、台山同乡会的义工们出钱出力，付出辛勤汗水，才使的此次活动圆满成功！(供稿 秘书处)