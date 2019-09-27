海老会“庆中秋 迎国庆”活动纪实

2019年9月18日，秋高气爽，阳光明媚。海老会的朋友们，一大清早就来到Britannia公园的长廊，参加“庆中秋迎国庆”活动。

长廊前面的平地，临时布置成舞台。两棵大树之间高高地挂起了海老会的会旗，左右两侧挂起了“庆中秋迎国庆”的字样，这是今天活动的主题。

会议开始，全体起立，大家齐声高唱加拿大国歌和中华人民共和国国歌。

每逢佳节倍思亲，正值祖国传统的中秋佳节，又迎来了伟大祖国70周年华诞，海外华人欢聚在美丽的湖滨公园，深情凝望着祖国发展，无比思念着祖国母亲，眷念祝福着祖国亲人。今天参加庆祝活动的来宾有中国大使馆参赞兼总领事侯劲先生，一等秘书王明清先生，渥太华中华会馆薛金生主席，渥太华华人服务中心林平女士以及阳光旅行社安娜女士。嘉宾的光临是对海老会的支持和厚爱，大家感谢他们在百忙中莅临会场。

侯劲先生代表中国大使馆讲话，首先，他满腔热情地祝愿大家节日愉快，身体健康，天天快乐！他介绍了祖国在当前的国际大环境下，经济发展的情况。他说：中国经济仍以较高的速度增长，人民生活水平不断提高，全国人民团结一致，中国的发展会越来越好。他的讲话鼓舞了在场的每一位老年朋友，大家由衷的祝愿祖国更加繁荣、富强、昌盛！

薛金生先生、林平女士、安娜女士分别讲了话，祝贺大家节日愉快！

钱医生在讲话中，启发海外华人要从小事做起，对社会有所奉献。她强调华人应讲文明、讲礼貌、讲秩序、讲奉献，发扬义工精神，融入加国社会，做一个受人尊敬的中国老人。

会议主持人感谢来宾莅临，感谢各位指导老师、演职人员为开好庆祝大会在两个多月的时间里的辛勤排练，感谢摄影、录像老师的现场拍摄、录像，为大家留下宝贵资料，成为美好的回忆，感谢后勤的朋友们热心为大家服务、默默无闻、任劳任怨的义工精神！

文艺节目在清脆、嘹亮的《歌唱祖国》声中拉开了序幕。节目主持人杨勋以浑厚、铿锵有力的男中音朗诵道：五星红旗迎风飘扬，胜利的歌声多么嘹亮，歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强。他说：此刻，我们海老会的全体会员在这里欢聚一堂，庆祝祖国母亲70周年生日，演员们将以最悠扬的歌声、最优美的舞姿奉献给亲爱的祖国，奉献给每一位观众！

今天表演的节目有红花舞《我和我的祖国》，男生小合唱《我爱祖国的蓝天》、《歌唱祖国》、《我的中国心》，他们用嘹亮的歌声和优美的舞姿表达对祖国一往情深。新疆舞蹈《掀起你的盖头来》、《团扇舞》、《相逢是首歌》的演员们服装艳丽，具有民族特色，欢快优美的轻盈舞步给人们带来美的享受。女生独唱李国珍老师一曲《绣金匾》，声情并茂唱出了对共和国开国领袖的缅怀之情。女高音田源老师以清亮甜美的嗓音唱了一曲《感恩》，献给大自然，献给海老会，献给父母、老师，感谢祖国的养育之恩。太极扇《中国功夫》、《杨氏太极十三刀》，演员们身穿寛松的白色绣花练功服，在高亢铿锵有力的《中国功夫》乐曲伴奏声中，精神抖擞、干脆利索地舞起太极扇和太极刀，他们娴熟有力、自然流畅、刚柔并济、一气呵成，给人们一种震撼和鼓舞。京剧是祖国的国粹，《遇皇后》由王锡坤老师演唱，她的演唱声情并茂、字正腔圆、韵味十足。81岁的罗继先老先生高歌一曲《牡丹之歌》，优美动听。尽管年事已高，其精神令人敬佩！最后一个节目是大型旗袍秀《花好月圆》，三十几位演员登台表演，她们穿着旗袍艳丽得体，绸缎上绣着美丽的花朵，五光十色，在阳光照射下，光彩熠熠，高俏的身材、紧身的旗袍、凹凸的身型，美轮美奂。她们围着一条大红长围巾，有的手执团扇，有的手握折扇，有的撑着秀伞，轻盈漫步，不时变换着队形，摆着各种温文尔雅的造型，展现出雍容华贵、端庄高雅的中国女性的气质！

庆祝活动在欢声笑语中圆满结束，大家意犹未尽，沉浸在欢乐的海洋之中。大家期待，明年的中秋、国庆再聚首！

(文/殷华荣)