渥太华中华会馆等三十五社团联袂举办 庆祝中华人民共和国 成立七十周年晚会盛况空前

九月二十二日晚，加拿大首都渥太华，典雅的历史博物馆大厅披红挂彩，装饰一新。由中华会馆等三十五个新老侨社团联合举办的庆祝中华人民共和国成立七十周年招待会在这里隆重举行。会场主席台上排列着中加两国国旗，正面墙上悬挂着“中加友好万岁”的巨大横幅，表达出加京五万多华人的心声。大厅四周悬挂着中式大红灯笼，散发着传统的中国气息和节日的欢快气氛。

加拿大联邦国会议员、参议员、政界和各界人士，中国驻加大使馆侯劲总领事、王明清一等秘书等嘉宾和加京五百余位各界朋友欢聚一堂，共同庆祝新中国七十周年国庆，欢度中华民族传统的中秋佳节。十位身着漂亮旗袍的迎宾姝丽在招待会门口喜气洋洋的迎接嘉宾的到来，构成了庆祝活动的第一道亮丽的风景线。

五点半，主持人司徒完满、李小鹏用流利的中英法语宣布庆祝活动开始，拉开了晚会的序幕。

中华会馆主席薛金生先生首先致辞。他充满深情地回顾了在中国和加拿大的成长、学习、工作的经历，祝愿加中两国繁荣昌盛，祝愿两国友好关系健康发展。加拿大前总理克里蒂安的秘书狄立丝女士宣读了克里蒂安的贺信。他在十年总理任职期间，曾六次访问中国，那十年被誉为加中关系十年黄金期。克里蒂安在贺信中热情回顾了加中两国的友好历史，满怀信心地展望了两国关系的美好未来。参议员德伊先生，国会议员阿雅先生也先后致辞，他们都衷心祝愿加拿大华人生活幸福，并表示会一如既往地促进加中两国友好关系的不断发展。赞助商代表CIBC银行的负责人阿丽莎女士也发表了讲话，她衷心祝贺到场嘉宾们节日快乐。

中国大使馆侯劲总领事以流利的英语发表了热情洋溢的讲话。他介绍了充满活力的中国经济的体量和发展，以及中国对世界经济的贡献，并对中加关系的未来充满了信心。

晚上七点，精彩的文艺演出开始。在艺术总监扈航女士领导的节目筹备组精心策划下，十三个精品节目陆续登台：古筝琴音，高山流水；刑天乐队的歌声，慷慨激越；“我爱你中国”，动人心弦；“灼灼芳华”，舞姿婆娑；传统京剧，妙趣横生；越剧联唱，韵味绵绵；“我和我的祖国”，柔肠赤心；“知否知否”，古韵新音；“祖国，慈祥的母亲”，声情并茂；男声独唱，低音撩绕；秦声独唱，别有风韵；男生小合唱“飘落”，天籁之音；天天合唱团，气势磅薄，赤子情怀。

演出中，精彩纷纭，高潮迭起，欢声笑语不断地洒向黑压压的观众席，整个博物馆剧场始终洋溢着欢乐的节日气氛。

堪称渥太华一流的博物馆剧场，环境、音响效果俱佳；义工们精心制作的动感背景大屏幕画面，为演出增加了奇幻的色彩。

夜幕降临，演出缓缓落下帷幕。在加拿大历史博物馆，这座曾见证了加中友好几次重大历史事件的建筑物里，人们依依惜别，意犹未尽，纷纷赞扬庆祝活动的圆满成功。大家坚信：“明天会更加美好！”

出席庆祝晚会活动的各社团及媒体负责人和侨界人士还有：王玳瑜，陈森夫妇，刘少勇，林平，耿静惠，李世友，王艳灵，王耀平，戴理，唐若龙，魏辉，何明轩，杨秀山，李体茂，马以龙，钟志鹏，杨晓明，曹洪健，吴艺燕，张志刚，张瑞文，李昂，陈斌，熊宜均，张海燕，袁长政，赵燕来，何清，张卫华，马兰，常寿德，钱天维，李乃斌，Helen Tang，朱盼秋，王延伟，常怡，Justin，薛浩，庞泓博，李爱琴，杨子婵，张诗雨，董红艳，管质丹，贾季元，孟伟等。

从中华会馆发起组织这次庆祝活动到今天，仅有一个月的准备时间。历史博物馆作为加拿大首都举办重要国事活动的地方，场地、设备租借等费用都很贵。尽管时间紧、任务重、压力大，中华会馆等三十五个新老社团齐心协力，团结一致，通力合作，终于筹足了资金，出色地完成了所有策划筹备工作，成功地举办了这次凝结着整个侨社心血和希望的大庆活动，充分体现了渥太华侨学界的团结和凝聚力。

晚会组委会诚挚地感谢各商家、银行、社团、学校（学院）、以及个人的慷慨赞助！（名单见后续）

衷心地感谢所有的演员和义工们！没有你们的无私奉献，晚会不可能获得如此巨大的成功。衷心地感谢与会中外朋友们的热情参与！

衷心地感谢中国大使馆的大力支持！

诚挚地感谢各协办社团及媒体对晚会筹备、宣传及组织的积极投入、不懈努力和所作贡献！

晚会赞助名单如下：

CIBC银行，北京协会，四海一佳，薛氏理财，薛茹冰，阳光旅游，悠问教育，易诚教育，中国电信加拿大公司，Otto’s车行，天天义工团，河北同乡会，安徽同乡会，马以龙，BMO银行，缤纷假期，OIEC，爱上旅游，海老会，HZ LAW合正律师事务所，山西同乡会，中国校友会，加拿大天海国际有限公司，陈平律师事务所 ，eSmart Live明智冷暖，Twin Star Venture双子星创投，何明轩，张欣，张春民，翟萌，单秀英，渥太华清华校友会，随艺艺术学院，天天合唱团，江苏同乡会，山东同乡会，加京华人陵园基金会，台山同乡会，北美教育资源与咨询，博信会计师理财师事务所，大都学院，欣华中文学校，西北同乡会，湖南同乡会，陈斌，Bayron Zhang，Jacky J. Zhang律师，齐国杰，阳光美容理疗中心，米客Mr.MIC。

演出团体及个人：

子婵国际艺术学院，刑天之眼乐队，胡雅玲，天天舞苑，渥太华京剧苑，孟伟越剧社，爱乐合唱团，欣华舞蹈团，陈逸凡，秦声，天天合唱团。

主办单位：

渥太华中华会馆，渥太华华人社团联合会，渥太华洪门民治党。

协办单位：

北京协会，中国校友会，北大校友会，清华校友会，交大校友会，人大校友会，南开校友会，随艺艺术学院，天天义工团，欣华中文学校，山东同乡会，河北同乡会，山西同乡会，安徽同乡会，西北同乡会，江苏同乡会，台山同乡会，湖南同乡会，天天合唱团，海外老年华人联合会，渥太华大学学生会，卡尔顿大学学生会，阿冈昆学院学生会，全加学联，北美硕博联盟，华人社区服务中心，加京华人陵园基金会。

协办媒体：

1、CHIN Radio中文电台

2、CFC (Come From China）

3、Ottawazine

4、健康时报

5、中华导报

6、渥京周末

特邀摄影师、摄像师：

天舒影视，李克俭，郄景源，解援朝。