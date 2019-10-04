华人社区服务中心专栏

2019年华人家庭照顾者服务项目

——照顾年迈体衰老年人的家庭照顾者

针对人群：照顾年迈体衰老年人的家庭照顾者

讲座内容：老龄化现状及趋势；跌倒预防的重要性；照顾者报税可得的信誉(credits)，财产和健康委托人书，及社区资源分享等。

Barrhaven社区

时间：2019年10月19日和26日星期六(两天讲座内容不同)，上午10-12点；下午1-3点（提供午餐）

地点：Minto Recreation Complex–Barrhaven，3500 Cambrian Rd, Nepean

Kanata社区

时间：2019年11月2日和9日星期六(两天讲座内容不同)，上午10-12点;下午1-3点（提供午餐）

地点:John G.Mlacak Centre，2500 Campeau Dr,Kanata，Bud Purnell (Hall C)

仅限15人，报名时，请注明参加哪个社区的讲座，参加者（照顾者）的姓名及电话，也欢迎被照顾者参加（请注明）。

电话报名：(613)235-4875 ext 111

邮件报名：wendy.tang@occsc.org，

yangjie.jin@occsc.org

渥太华轻轨体验之旅

您是否想更好地了解轻轨1号线？如果是，请参加我们客户体验之旅。我们提供中文语言口译服务。

2019年10月10日（周四）上午9:40

集合地点：6、7号等线路车站前

报名联系方式：613-235-4875 转 136 江小姐

max.jiangbrown@occsc.org

（请告知姓名、在加拿大的身份、电话联系方式）

2019话“加拿大联邦大选”系列节目

2019年加拿大联邦选举已经拉开帷幕，为了促进华人选民积极认真地参与投票，由渥太华华人社区服务中心负责的CHIN Radio（97.9兆赫）普通话节目即将推出“2019话联邦大选”系列。有关话题将在如下日期播出，节目录音将在电台微信平台“渥太华空中之友”上回播，敬请收听。

9月29日21点

2019话联邦大选(一）

加拿大政治制度与联邦选举

主持：晓冬，嘉宾：逸品、萨丹

10月6日21点

2019话联邦大选(二）

我们为什么要参与选举

主持：晓冬，嘉宾：杨远、Jane

10月13日21点

2019话联邦大选(三）

参选政党简介

主持：晓冬，嘉宾：William、宝玲

10月20日21点

2019话联邦大选(四）

华人选民关心的问题及党派立场

主持：晓冬，嘉宾：William、宝玲、杨远

公民教育现场讲座——加拿大2019联邦大选

时间：2019年10月18日星期五

地点：400 Cooper street Ottawa suite 2000 B教室，晚上6：00-8：00

报名联系方式：613 235 4875 分机 147/115 Maggie Wei, 马婉玲

电邮：maggie.wei@occsc.org

wanling.ma@occsc.org