文 / 十月 Canada

“去吃牛膝？”许魏洲用手敲着孙佩佩的桌子问。

“不过你要等我一下，六点去。”

“特贵特贵的那家？”

“他们家炖牛膝骨我特爱吃。”许魏洲说完刚想离开，灵巧走过来了。她不知趣地停在许魏洲的身边看了一眼孙佩佩，又看了一眼许魏洲。“对了，我得赶紧走。”说了这样一句不着四六的话，转身走了。

“她有病您别拦她。”孙佩佩补上一句。许魏洲谁也没看，面无表情地走了。

马雪燕哼着小曲儿正在复印文件，灵巧看见她高兴的样子心里觉得很好笑，便打算逗她开心一下。

“给许魏洲复印资料呢？”灵巧一边说一边泡上一杯咖啡，加奶。“对了，一会儿麻烦你顺手给许魏洲把这杯咖啡带过去吧。谢谢了。”

“我给自己复印的，不是他。”马雪燕说完冲灵巧一笑，露出雪白雪白的整齐的牙齿。“我送过去，你去忙你的吧。”马雪燕应下了送咖啡。

灵巧带着伪装的笑颜走开了，与她心里的对马雪燕的轻视的笑同为如鸟儿落地般轻盈。原本她还有一丝不想让马雪燕出丑的心，经孙佩佩这么一刺激便放弃了。

马雪燕探身从虚掩的门缝儿往屋里看了一眼，见许魏洲坐在办公桌后面看着电脑。她轻手轻脚地放下咖啡冲着许魏洲的侧影笑了一笑转身就走。听见许魏洲说：“我要过咖啡么？”马雪燕嗯了一声说：“要过么？”

“我知道了。带上门，谢谢。”许魏洲没有过多的话，转头继续盯着电脑屏幕。

马雪燕出来愣了几秒。忽然她心里一暖，又跑去冲了一杯咖啡加奶加糖，端着去找灵巧。

“这个给你的。”马雪燕把咖啡放灵巧桌子上。“呦，怎么给我端来了？”灵巧心里一紧，但表面上仍然未露痕迹，显得很轻轻松松。“特意给你的。”马雪燕笑盈盈地说。

“他假装，他就是假装的。”说完这话，马雪燕美美地走了。灵巧一头雾水，她愣了一会儿，还是很快想明白了，她无奈地摇摇头。

孙佩佩这会儿正在想心事儿，想怎么和许魏洲开这个口。她瞄着马雪燕的方向，无意中她看见了许魏洲的司机张玮。张玮站在会议室门口望着墙上的合影无所事事。

Close up of cup of coffee with latte art

待续……