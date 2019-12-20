最受青少年歡迎的聖誕禮物是什麽？網上調查顯示，排在前幾位的包括運動相機、行雙背包、手機鏡頭、運動手環、迷你充電器等。

但是，這些都不是十五歲的艾歷克斯想要的。今年，他最想要也最需要的聖誕禮物，是一個健康的肝臟。

艾歷克斯來自安大略省西北部的愛特考卡小鎮，是一個外向、調皮、喜歡冒險的少年。他曾以為自己會像其他青少年一樣，健康快樂地長大。而2018年初，他忽然病了：他沒精打采、沒有食欲、終日困倦，開始出現黃疸。艾歷克斯的父母數次帶他前往雷灣醫院看急診，醫生為他做了多項檢查，結果顯示，他的白細胞與血小板嚴重不足，多項肝功能指標異常。進一步的檢測證實，他患有自身免疫性肝炎，一種因免疫系統攻擊自身肝細胞而導致的慢性肝臟疾病。

不幸的是，自身免疫性肝炎迄今尚未有根治的藥物。當肝臟被損害嚴重至無法運作時，肝臟移植是唯一的希望。

這一疾病像深藏在艾歷克斯體內的怪獸，急劇破壞著他的肝臟。因為炎癥的反復發作及其他並發癥，他不得不頻繁出入醫院。在過去的兩年內，他留院的時間超過了90天。

“艾歷克斯是我的英雄。這麽久以來，他忍受著劇痛的折磨，卻從來沒有抱怨過。他經歷的這一切，令我對生命有了全新的看法。”安吉拉被兒子的堅強感動，開始以另一種方式與兒子共抗肝病：支持肝臟研究，提升對肝病的認知。2019年8月，安吉拉與她的誌願者團隊成功舉辦了愛特考卡鎮首屆“為肝漫步”活動，為加拿大肝臟基金會籌募了五千多元加幣，以用於支持肝臟研究。

“我很自豪可以成為加拿大肝臟基金會愛特考卡誌願者分會的發起者與組織者。我積極推動肝臟健康，因為肝臟疾病影響著我兒子的日常生活以及我們的家庭。我要盡我所能，在安大略省西北部我居住的地區，讓人們對肝臟疾病和器官捐贈有更多的關註。”

2019年底，醫生告訴艾歷克斯，他的肝臟功能日漸衰弱，需要在兩年內進行肝臟移植，否則性命堪憂。做為母親，安吉拉最迫切希望的，是有一天兒子的疾病好轉，不再受病魔的折磨，不再需要頻繁出入醫院，這樣他就可以像正常的青少年一樣生活，而不必日夜擔心死神的臨近。

當聖誕的燭光亮起時，你可以為艾歷克斯許一個美好的心願；你也可以通過支持肝臟研究與教育，給那些受肝病折磨的病童帶去更多希望。了解如何幫助，請瀏覽www.liver.ca。