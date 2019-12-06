渥京联谊社举办2019年最后一次联欢会

今年11月27日下午一点起，渥京联谊社举办最后一次联欢会，天上下起了不大不小的雨，众会员克服雨天困难纷纷来到活动场地，友人jsx捐十元给渥京联谊社，这真是雪中送炭，我们诚恳表示感谢。会员张女士捐了很多美味春卷，供大家品尝。我们的渥京联谊社是一个温暖的集体、团结的集体。

会议由蒋社长主持，执行共同社长周万方先生作简短发言并宣布增添曹英来先生为共同社长，给本社增添了年轻活力，受到会员们热烈欢迎。

活动进入集体舞蹈，多名女士在蒋社长带领下，跳起了《大海航行靠舵手》，铿锵有力，节奏明显，让人充满能量，又跳了《快乐三步曲》，快乐的人跳下有韵律感的三步曲，使人深感轻松愉快。

蒋社长组织了两个游戏：精兵简政和击鼓传手绢，前者放三个椅子，四人一组围着椅子快速转圈，另有人击鼓，鼓停四人抢座位，抢不到者出局，以此类推，最后只有一人抢到座位为嬴家，简单有趣的游戏引来老人们阵阵笑声，他们乐开了花。击鼓传手绢大家很熟悉，经过四轮传递，有四位会员表演，润莲表演太极拳片断，刚柔并济，推档自如；时婉、大肖、张路各表演一个拿手节目，观众们大饱眼福。

个人节目有多种类型：平均年龄八十多岁的六人小合唱《我们走在大路上》，领唱合唱分明，意气奋发斗志昂扬，歌声绕梁，《小城故事》委婉动听，大肖、张路的情歌对唱《敖包相会》，歌声嘹亮，甜蜜，真的好听。京剧程派《锁麟曩·一刹时》，字正腔圆，程派韵味十足。八十七岁王女士诗歌朗诵《沁园春·雪》，北国风光，千里冰封，万里雪飘，气势磅礴，展现伟人之文蹈武略。蒋社长、惠如表演湖南花鼓戏《刘海砍樵》，这是一出湘剧，起源湖南益阳，演出者正好是益阳人，分扮男女一对夫妻，演的出神入色，得心应手。润莲的太极功夫扇，熟练漂亮，柔软细腻，该出手时就出手。舞蹈《哥哥为你跑成罗圈圈腿》，四位会员女扮男装，幽默风趣。接下来有七个独唱，这是自2012年以来，合唱团活动成果的分享，近的有《今世有缘》，远的有《前门大碗茶》《伊敏河家乡的河》《骏马奔驰保边疆》《望月》《山茶花》《站着等你三千年》，七个歌的演出各有各的唱法，各有各的风格，虽各有千秋，却反映了本社七年多活动的丰硕成果。

活动最后由大肖教跳交谊舞、三步、四步、探戈等，大家继续乘兴而学，兴致浓浓地尽情开跳。

联欢会用了二个小时，最后，在一片欢声笑语中相约下次再会。

渥京联谊社通讯员