2020这些低门槛职位可破年薪10万

前几日一篇爆款文章，大概讲的是“在什么年代就赚什么年代的钱”,比如农业时代就做地主、工业时代开厂房等等。细想一下如果有钱买地开工厂，还怕赚不到钱吗？实际上那篇文章的本意是想说眼下的信息时代，就应该抓紧时间赚信息的钱！而信息时代的核心无非就是数据，那么只要跟数据打交道的工作自然就是金饭碗。据Indeed官方报告，2019加拿大数据分析平均收入$30.85/hour。21世纪注定是信息数据化的时代，其实早在2009年初，北美就已呈现出对数据分析师的爆发式需求，其薪资待遇也逐渐水涨船高。那么如何才能成为一名合格的数据分析师呢？

数据分析师所需要具备的各项软硬技能，简单的一句话可以描述为：“具备基本统计分析知识并会使用数据处理软件的人就可以成为数据分析师”其实眼下大部分的文职工作都在与数据分析打交道，只要稍加努力就可以轻松踏入数据分析这一起薪高、门槛低的行业了。成立于1999年的维多利亚教育集团在过去的15年已向社会输出数据领域人才上千人，并不断完善加强系列课程的打磨和深造，建立起了以“工作为导向”的完整培训体系，3-6个月的培训项目常年保持85%的高就业率。针对时下数据分析领域必备的几类软件系统所设立的系列课程全部以职场必备技能为核心，并配合独家Co-op项目帮助学员短时间内积累行业知识和工作经验。1、公开课：360度全方位详解；2、正式课：6大核心课程与工作准确接轨；3、Mock Interview提升面试技巧；4、Co-op实战积累实战经验；5、就业直通车提供大量就业机会。

Mr. Liu：拥有10多年北美大型信息系统设计开发经验，现任安省政府Senior IT Consultant，22年加国五大银行以及政府等，世界500强大公司高层工作经验，执教长达15年，培养学员上千名，遍布北美各大公司企业及政府部门。

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