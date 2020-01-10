大统华网上商店正式上线亚洲优选商品直送到家

經過數年的用心籌劃，大統華網上商店正式上線，只需一鍵下單，即可暢享全亞洲優選乾貨直送到家，更可以提前預定蛋糕和壽司，輕鬆到店自提！無論你在何時何地，馬上登陸www.tntsupermarket.com，即可品嘗最熟悉的味道，再也不用擔心邊週沒有大統華超市啦！

大統華超級市場行政總裁李佩婷表示：“今天的網上商店正式上線，標誌著有更多的顧客在全加拿大不同地方，都有機會享用我們提供的優質獨特及他們所熟悉的商品。適逢農曆新年為一月二十五日，現在無論在網上自備年貨，或選贈各式禮品給親友，都是最佳良機。”

大統華超級市場電子商務總監梅穎娟亦表示：“這個新網上平台可選用英文及中文簡體或繁體，為顧客提供一個無縫購物新體驗。購物可選用各款付賬形式，包括支付寶及微信支付，更有在線支援服務，回應任何查詢。”

有關大統華網上商店詳情，可瀏覽：

www.tntsupermarket.com

大統華超級市場1993年成立於溫哥華，現在於全加拿大擁有27間分店。

關於大統華超市（T&T Supermarkets）

大統華超市（T&T Supermarkets）是加國最大的亞洲食品連鎖超市，目前在BC省、亞省和安省設有分店。大統華成立於1993年，現任CEO為李佩婷女士（Tina Lee），總部位於溫哥華。

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