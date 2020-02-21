巴西野花牌綠蜂膠 最珍貴的天然免疫增強劑

医道格言云：圣人治未病之病。因此强化免疫、增强抗病能力是身体健康的重要基础。

大量研究证明，绿蜂胶能刺激免疫机能，增加抗体生成量，增强免疫细胞活力，调节机体的特异性和非特异性免疫功能。而且能明显增强巨噬细胞吞噬能力和自然杀伤细胞活性，显着强化细胞免疫功能与体液免疫功能，对胸腺、脾脏及整个免疫系统产生强有力的功能调整，提高人体抗病力与自愈力，助人体抵御各种疾病侵袭。人到中老年，机体免疫能力显着下降，服用野花牌绿蜂胶(Apiario Silvestre)，强化免疫，是保持健康非常有效的方法。

实验证明绿蜂胶对病毒和病菌有明显灭活作用，同时增强免疫力。长期坚持食用绿蜂胶的人，极少有感冒的事实，便是最有力的例证。最近，世界卫生组织也在讨论考虑将绿蜂胶纳入他们营养与健康的计划之中，科研人员也通过更详尽的研究来证实其对病毒细菌的杀灭作用，以及对体质的增强作用，科学界对绿蜂胶的价值逐渐有更清楚、更正确的定位。

绿蜂胶提高代谢率，促进细胞组织更新。服用绿蜂胶，能促进肝细胞能量代谢、蛋白质及核酸合成，促进肝脏修复，从而有效排除体内代谢废物、促进活力健康。许多坚持服用绿蜂胶的人反映“喝了绿蜂胶两三个月以后，皮肤变得光泽、红润”。绿蜂胶活化细胞、净化血液，使人获得了内在的真正健康，从而显得年轻、更具活力。

绿蜂胶抗氧化、增强免疫效果卓越，是保持人类健康长寿的最有效的物质。衰老不以人的意志为转移。但是提高机体免疫力，减缓衰老，让人类活到大自然所赋予的最高寿限，则是可能达到的。自1982年以来年市场实践证明，野花牌绿蜂胶对人体全面综合调理，绝无任何副作用。无论男女老少，从2岁至100岁都适合长期服用野花牌绿蜂胶。

日本和欧洲科学家还分析出巴西绿蜂胶中的Artepillin C和CAPE等是发挥疗效的重要活性成分，并指出不同产地和不同植物来源的蜂胶，其有效成分的差别较大，直接影响蜂胶的药用价值。他们建议以天然总黄酮类(total flavone and flavonol content)和天然总酚类（total phenolics content）含量作为评价蜂胶品质的标准，这些参数直接关系到蜂胶的生物活性和疗效。经日本和巴西权威等实验室检验：巴西野花牌绿蜂胶(Apiario Silvestre)，有效成分含量业内最高，净浓度85%，黄酮类含量16.9mg/ml、酚多体3.5%，无蜂蜡，无酒精，无甲醇等有机溶剂，不含任何重金属有害元素，野花牌绿蜂胶拥有国际生产优异品质GMP Site license#300909、全球最严格食品安全体系HACCP质量认证BR13/7429、等多重国际权威认证，是最有力、最值得信赖的健康守护者。

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