泛轻舟丁宅见去年伊人（二）

文 / 十月 Canada

“这小薇几点出来的！我告诉她们四点钟就可以上门了，现在已经四点四十分了，她才接上黛安。”卡特丽娜·丁一边饮酒一边吐槽。“我赶紧锁门，一会儿不给她们开门。”遂即起身锁好了大门。

“可黛安是受害者呀，你都锁谁想清楚了么？”我真诚地提醒女主人。

“对呀！要是梅梅来了我也得开门呀，不能锁梅梅呀！“卡特丽娜·丁恍然。她在表情上开始举棋不定，貌似突然间失去了决策的能力。

“再喝再喝！多喝点儿就能下决心决定锁谁和不锁谁了，不锁的人从哪个门进来这些事就都能想清楚了。”我为女主人添了酒。

“谁呀？”听见门铃响，卡特丽娜·丁娇声娇气地问。

“我，梅梅。”

梅梅提着大包小包进门放下东西，又回身去取余下的大包小包。门内几位穿着哆哆嗦嗦衣裙的女人们也都是心里揣着想搭梅梅一手的想法，但是当看见门外风雪交加的场面又齐声说：“关门，关门。”

梅梅再进门后，卡特丽娜·丁喊来了负责归纳礼品的工作人员强姑娘，她对强姑娘说：“赶紧给号。”强姑娘问梅梅喜欢几号数字？梅梅说了一个数选好，强姑娘将梅梅的号码贴在礼品袋外面，把礼物放到红红火火的圣诞树下面烘托气氛。

梅梅为大家伙带来几套旗袍，打开遮挡物一经亮相，喜悦的气氛越发浓厚。趁着小薇组耽误时间的功夫，摄影师们与几位妇女换上颜色各异闪着钻石光芒的旗袍各自寻找宅内的景致处拍照留影。

梅梅托卡特丽娜·丁帮忙拉上旗袍的拉锁，卡特丽娜·丁一用力，扯掉了拉锁的牵头儿。她哎呦连连和梅梅说：“对不起，对不起。”梅梅挥挥手：“我老妈会修。”

没折腾几下，妇女们的肚子咕咕咕咕叫，几位落座开始吃芒果干。卡特丽娜·丁又记起来小薇组迟来的仇，拍着桌子说：“她们肯定不敲门直接拧锁，我了解她们几个，可坏了。”

话音落，就听见大门有拧锁的声音。

“你看看，我说对了吧！她们可坏了。哈哈哈，我锁门了她们没想到。”卡特丽娜·丁为自己的机智赞叹。

“谁呀？”她佯装着不知来客是何人。

只听见门外嘈杂，个个都抢着答：“是参加聚会的来宾，请您赶紧开门。”

“开么？”这边几位齐声问女主人。

“黛安得放她进来呀。”卡特丽娜·丁讪讪答道。

待续……