【加拿大肝脏基金会专栏】金妮的抗癌之路

金妮得知自己肝臟有問題純屬偶然。那時她與朋友拼車上下班，其中一位朋友是放射儀器技術員，培訓操作人員使用儀器為病人查體。金妮自願作培訓課上的模擬病人。兩次培訓課後，技術員朋友告訴她，儀器顯示她的肝部有一個明顯的“小斑點”，建議她去看專科醫生。

金妮的去看的第一位專科醫生沒有把“小斑點”當回事，但金妮開始感覺到腹痛，因此她換了一位專科醫生，接著又換了第三位，第四位……經過一年半的求診，金妮被轉介到了渥太華的肝臟專科醫生。檢測發現，她肝臟上的“小斑點”已經大如西瓜般了。

醫生給金妮使用縮小腫瘤的藥物無效，于是通過手術切除了2/3的腫瘤，但三個月後腫瘤長回到原大，並開始發生突變。由於腫瘤阻礙了肝臟中的兩條靜脈，無法通過手術切除，肝臟移植成了金妮最後的希望。

等待肝臟移植時日子痛苦不堪，金妮需要通過人工法清除膽汁，每天清出約兩升，一直持續了一年半，還未等到合適的捐贈的肝臟；而隨著時間的推移，她疼痛越來越嚴重，不得不暫停工作。她變得更加沮喪，甚至覺得自己時日無多。

在三次等待器官失敗後，金妮接到了第四個告知有捐贈肝臟的電話，她即刻去到醫院“待命”，最終，她被告知那個被捐贈的肝臟是她的了！2014年4月，金妮接受了肝臟移植，“再續”了生命。“我重獲新生，因為這位器官捐贈者的善良、無私和愛，一個陌生人挽救了我的生命。”金妮再次充滿了希望。

手術後的康復並非一帆風順，除了與手術並發癥抗爭，金妮還承受著喪母之痛，而某些朋友也因為無法理解金妮所經歷的疾病而疏遠了她。

但是，令金妮高興的是，她找到另外給她支持的群體。她參加了加拿大肝臟基金會在康沃爾地區舉辦的“為肝漫步”活動。金妮的“閨蜜”仙蒂，一位陪伴她經歷了艱難時刻的好朋友，與她一同參加了活動。像金妮一樣，仙蒂也認同，回饋社區、鼓勵他人是非常有意義的事。

“參加過一次後，我明白了為什麼稱活動為‘漫步’，”金妮說。“因為當你和別人一起漫步時，你們會交流，會加深了解，你們的友誼將從此開始。”金妮說自己未來的目標很簡單：好的健康，好的時光，好的朋友，回饋社區，鼓勵和幫助肝病患者。

會參加2020年康沃爾的“為肝漫步”活動嗎？“當然！”金妮說。

要了解“為肝漫步”活動，請瀏覽www.strollforliver.ca。