“2020爆笑首都喜剧节”助力中国武汉医疗物资募捐

2020年2月28日“爆笑首都喜剧节”助力渥太华侨学界抗击新冠肺炎疫情募捐活动。

喜剧节将捐赠其演出门票收入的10%用以为武汉的医院及医务工作者采购所需医疗用品。广大一线医务人员极度缺乏防护物资，暴露在可能存在病毒的环境之中。急需口罩、手套、防护服等医疗用品，防止病毒感染。

截至目前，侨学界联合募捐活动已向武大中南医院等湖北疫区医院捐赠了32,000双医用防护手套和7,000只医用口罩，另有40，000双医用防护手套已清关即将运抵疫区医院，10,000件医用隔离服已到达渥太华即将发往武汉，第三批价值25,000加元的护目镜、防护面罩、防护服等正在紧张采购进行中。

爆笑首都喜剧节还将支持其GoFundMe募捐平台，力争在加拿大喜剧演员和团体中筹措善款100,000加元。募捐活动将在爆笑首都喜剧节及所有组织者的社交媒体上进行推广。

喜剧演员将接受媒体采访，宣传爆笑戏剧节以及募捐活动的情况，特别是在3月4日John Candy去世26周年的追思会上分享所思所想及与Candy的美好回忆。

喜剧节详情请点击: www.crackup.ca/events

GoFundMe募捐平台: gf.me/u/xkvsb2

武汉大学渥太华校友会Facebook页面：https://bit.ly/2P9J22I

武汉大学渥太华校友会Twitter：https://twitter.com/WuhanOf?s=20

爆笑首都2020简介:

爆笑首都2020的主题是庆祝加拿大喜剧的多元化，将浓墨重彩渲染华人社区。中国著名电视明星大山将带着他的《大山侃大山》脱口秀重返故里渥太华，于3月26日晚偕同几位顶级华裔笑星一起奉献一场中英文跨文化喜剧专场。3月27日在爆笑首都喜剧节闭幕式暨颁奖晚会上，大山将获得国际加拿大喜剧之星奖。这次喜剧节还将在3月25日举办一场同性恋笑星专场。三月份每周二亦将在渥太华Yuk Yuk俱乐部上演各种风格的喜剧以庆祝“爆笑多元文化月”。

喜剧节闭幕式暨颁奖晚会将由CBC“开怀大笑”节目和“加拿大阅读”大赛主持人Ali Hassan主持。Candy奖项将颁给大山，Rick Mercer，以及电视剧“老金的杂货铺”主演Andrew Phung和Nicole Power，其他加拿大喜剧演员，如Don Kelly, Fangzhou He, Kyle Brownrigg亦有现场表演。

募捐主办方简介：

主办方向所有捐赠个人和团体致以最诚挚的谢意，感谢大家的支持和信任。为了加快急需医疗物资的采购和运输，把大家的爱心和善款尽早转换为防护物资，驰援武汉的疫情防治阻击战，主办方招募了一支由专业志愿者组成的团队负责募捐活动的方方面面，包括善款募捐、会计核算、物资采购、物流运输、医院对接及外联宣传等。并与武汉大学中南医院、武汉大学人民医院、武汉市第四医院及武汉市儿童医院直接对接，根据一线医护人员的实际需求确定重点采购物资，并在物资采购过程中与国内对接的医院及时沟通，以确保下单的每笔物资为医院所急需，为医院所能用。目前，全球医用防护物资紧缺，为了采购合规的医疗用品，募捐团队与时间赛跑，加快采购进度，打通国际物流运输渠道直接送到医院，为武汉抗击疫情前线提供有力支援。主办方每周公布募捐进展和物资去向，确保专款专用，将全部渠道正规、资质齐全的防护用品送到国内战斗在一线的医护人员手中。主办方发布公告的社交媒体包括Facebook, GoFundMe,Twitter,CFC网站及健康时报等。

喜剧节购票请点击：

www.crackup.ca；Algonquin Commons Theatre

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John Helmkay: john@crackup.ca；

Brea Elford breaelford@gmail.com；

Bonita: wudaottawa2015@gmail.com