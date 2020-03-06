泛轻舟丁宅见去年伊人（三）

文 / 十月 Canada

果然，黛安穿了一条我没有见过的连身裙。若隐若现肌肤的深棕纱长袖，裙身由深棕与浅金搭成棱形方块又交叠一起，裙子尾端浅金色双面纱齐膝。

果然，黛安也搭配了项链。

链绳同为深棕色，坠儿是横着的长弧形状的玉石。玉石两侧由K白金纽花扣与链绳连接，别具一格。

一边，小薇也将带来的旗袍穿扮上，与黛安一起卿卿我我地霸占着圣诞树前方的景致不舍走。这边，老幺的珍珠长链子的冷艳色了我的双眼，珍珠串落在合体的旗袍领口处，一番倾国倾城，又一番气势磅礴。

搞了一番姿势，大家仍然感觉未能抵达姿势与装扮的顶点。于是，黛安建议盘头，这让我突然发现原来她还留有这么一手盘头的手艺。

梅梅先落座，黛安上手几下搞定，嚷嚷着要簪子定型。卡特丽娜·丁挑了一只有花色的上等竹筷子，我也觉得真是个好主意，便把花筷子给了黛安。黛安拿大眼睛闪了我和卡特丽娜·丁两下也没说话，插好筷子头簪。

不满意和满意尽在不言中。

小薇随后落座，黛安继续给小薇盘头，没几下搞好了新花样。小薇刚起身欲去拍照，盘成花的发髻突然间散了。

“哎呦，你这头发太多不好固定。”黛安似有意又似无意地责怪着小薇那令人羡慕的浓密的头发。她又嚷嚷着要卡特丽娜·丁去冰箱给她寻两个皮筋栓头发。

小薇组的来宾中有一位教养花知识的马老师，见卡特丽娜·丁完全没有理会黛安的话，她起身去厨房打开冰箱门，取了两个封口食物的皮筋下来。食物袋儿被开了口子，各自把憋了好久的气焰吐了出来，混合成了另外一种神秘的味道，新味道在冰箱里四处乱串。

终于，小薇的花样发髻又重新亮相了。

“过来过来。”梅梅和老幺招呼小薇过去合影。突然，见卡特丽娜·丁此时愤愤然地冲出拍摄队伍，跑上楼取了三件旗袍下来。她穿上一件大红色的旗袍，递给教养花知识的马老师一件白底加碎花朵的旗袍。

“你去换上这件。”卡特丽娜·丁经大红旗袍一上身，整个人的气势开始似脚后跟儿离地一般起飞，又换作了大人物的口气。

“我正在找我的发夹，我需要一个发夹，真正的发夹。”卡特丽娜·丁说着加了速度的北京话。

待续……