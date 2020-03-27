渥太华北京协会举国同心一致抗疫倡议书

渥太华的华人朋友们：

几个月以来，我们的心无时无刻不在紧密关注这场肆虐全球的Covid-19新冠病毒疫情。随着加拿大各省疫情数字的急剧上升，学校关闭、企业停工、餐馆关门……很多人在焦虑，担心生病，担心失业，担心账单，担心家里的老人或孩子……与世界许多国家一样，加拿大和加拿大人民正在面临一场前所未有的危机，就在现在！

联邦政府不断出台相应的公共卫生和财务支持政策，号召全体加拿大人团结起来，共同抗疫，以拉平疫情曲线，使其控制在加拿大的医疗救治能力之下。近日，加拿大总理杜鲁多针对新冠疫情发表的讲话让加拿大人暖心。各级政府在争分夺秒，医务人员在全力以赴，供应链的员工在加班工作。许多加拿大的企业在请求出力，更多的加拿大人在用自己的方式为社区献爱心。

在这举国同心一致抗疫的时刻，作为渥太华居民，我们每个人都有责任从我做起，阻断病毒蔓延，平复疫情曲线。在此我们倡议：

·保护好自己和家人的健康：勤洗手，少出门，保持1-2米距离；

·关注加拿大本地疫情，社区新闻和政府政策的更新；

·在网络上谨慎转贴，杜绝传播不实消息，种族歧视及制造恐慌的言论；

·关心和安慰身边感到孤独和焦虑的亲友；

·帮助有困难的邻居或朋友，以各种形式支持弱势群体。

·说一声你好，对那些还在零售店工作的员工；

·道一声感谢，对那些从中国归来自觉隔离的同胞和爱心买菜团的热心人；

·订一份快餐，支持小企业生存；

你还可以做很多，帮助我们的社区。

让我们从容镇定，相携互助，与国家共克时艰。

我们坚信，冬天总会过去，春天即将到来！

渥太华北京协会