[加拿大肝脏基金会专栏]二十年前丙型肝炎是如何被科普的？

丙型肝炎於1989年被發現並被確定為肝臟疾病後，它對加拿大人的嚴重影響即刻顯現了出來。從醫生、醫療保健專業人員到普通大眾，人們對丙型肝炎相關信息的需求激增。

有鑒於此，1999年，加拿大肝臟基金會與加拿大衛生部建立了緊密的合作夥伴關系。在為加拿大的丙型肝炎患者、受影響者及風險者提供支持方面，這一合作發揮了關鍵作用。

這一共同合作在頭一年裏取得了廣泛的進展，它協助教育了不同的社群，包括普通大眾、丙型肝炎患者、護理人員和醫護從業者。

加拿大衛生部在此前廣受歡迎的教育資料“資訊普及工具包”的基礎上設計了丙型肝炎版工具包。此工具包為一個綜合教育模式，令工作人員和誌願者可以教育相關人士有關肝臟疾病及其治療方法。該工具包被分發至公共衛生委員會、社區工作者機構和監獄。

為了協助組織及推廣教育課程和公共論壇，加拿大肝臟基金會還制定了營銷策略，提供宣傳教育的技巧，包括招募演講者的方法。“資訊普及”中的信息很快作為模版，被阿爾伯塔省用於街頭青少年丙型肝炎宣傳計劃中。

在當時的丙型肝炎教育宣傳中，另一得力工具是加拿大肝臟基金會的全國支持熱線。這一免費熱線為患者、家人及醫護專業人士提供支持，解答他們與丙型肝炎相關的顧慮和問題。根據收集的問題類型和頻次，加拿大肝臟基金會继而編著了詳細的《丙型肝炎問答》手冊，分發給全國各地的分會。該手冊為員工和誌願者提供了豐富的資訊，以幫助他們解答有關飲食、營養和治療選擇等常見問題。

加拿大丙型肝炎的進展與科普，很大程度上可以追溯到當時加拿大肝臟基金會的舉措，以及與加拿大公共衛生部門的合作。如果沒有這一重要的共同努力，很多加拿大人可能根本不知道自己面臨可能會導致肝硬化、肝癌及最終肝衰竭的疾病的風險，人數可能高到非常危險的程度。

如果您想了解如何與加拿大肝臟基金會攜手合作，以達致“2030年前在加拿大消除丙型肝炎”的目標，請瀏覽網站www.liver.ca 與我們聯系。