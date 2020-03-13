【加拿大肝脏基金会专栏】改变对肝病的成见，为父亲正名

很多加拿大人對肝病的誤解是，“患肝病是喝酒或者吸毒引起的”。艾比的父親戴爾，既不喝酒也不吸毒，因為丙型肝炎導致的肝衰竭而被推到死神的面前。在兩年漫長的等待後，2015年5月，戴爾終於等到了一個捐贈的肝臟，接受了肝臟移植手術。

移植手術後的恢復緩慢而艱難，幾個月後，戴爾因為感染再次入院。因為出現了早期排斥反應（自體排斥移植的肝臟），移植團隊增加了他的抗排斥藥的劑量。在重癥監護室待了幾天後，他被允許出院。聖誕節時，戴爾似乎恢復得不錯，甚至可以回到工作崗位了。他的精力也改善了，可以步行十分鐘以上而無需坐下來休息。

但就在元旦那天，戴爾因疼痛不適被送到急診。艾比及家人被告知，戴爾腹部的癌癥已處於晚期，只有幾個月的生命了。

那“幾個月”結果變成了三個星期不到。2016年2月，年僅49歲的戴爾平靜地離開了人世。戴爾的家人幾近崩潰，被許多“如果……就可以避免痛失摯親”的想法折磨著：如果他的丙型肝炎可以更早地診斷出來，如果他的肝臟移植手術可以更早地進行，如果他的藥物可以被更好地管理……。

即便在戴爾已去世多年後的今天，家人仍然想著結果可能會如何改變。除了自己的想法，他們經常敏感地察覺到他人對肝病的成見。“當告訴別人父親因肝病去世時，他們通常認為父親一定是酗酒者或濫用藥物的人，”艾比說。“這些成見和汙名令人難受，它們暗示是病人自己的決定導致了不良的後果，因此不值得同情。”

“我們不知道父親是如何或何時感染上丙型肝炎的，但是我們知道它是一種常見的病毒，困擾著超過25萬的加拿大人，所有這些人都值得同情和尊重。”

我們在抗擊丙型肝炎方面取得了巨大的進步，但是，在超過25萬的可能患有丙型肝炎的加拿大人中，有高達44%的人全然不知。像戴爾一樣，他們可能得不到所需的治療，直到為時已晚。提高認知是增加測試的關鍵，這也正是艾比參與加拿大肝臟基金會誌願工作的主要目標。

今年，艾比將與家人參加6月13日於渥太華Britannia Park公园舉行的“為肝漫步”籌款活動，以肝臟研究和教育籌募資金。我們期待您的加入，為所有受肝病影響、與肝病抗爭的人加油。查詢“為肝漫步”活動及報名，請瀏覽www.strollforliver.ca。