泛轻舟丁宅见去年伊人（四）

文 / 十月 Canada

终于是吃上饭了。

饥饿感一散，大家伙的热情持续高涨，饥饿指数下降的同时，空盘子脏兮兮地躺桌子上。黛安见状又开始坐不住了，相也照了几组，酒也饮了几杯，她开始卷袖子刷盘子去了。

“别干活了，行不行。”卡特丽娜·丁喊着。

“让她洗。”我又端了一摞盘子给黛安。

“对，让我洗完。”黛安冲我笑着。

“现在开始抽礼品了。”卡特丽娜·丁见强姑娘闲半天了，她觉得自己应该给强姑娘布置一下新工作，不能让她老是闲着。

“游戏一，猜互换的礼品都是谁的。猜错者罚酒一杯。”卡特丽娜·丁觉得自己这个主意又是特别新颖。

“那如果猜对了？”

“猜对了就让礼品的原主人自罚一杯。”

“猜猜这是谁送的礼品？”老幺举起她手中的礼品袋主动挑衅。

“黛安的。”

“喝。”

老幺二话没有，自饮一杯。

“这是你的吧？”刚刚放下酒杯的老幺指着小薇的礼品看着我。

“错了，喝。”

“内什么……”老幺刚想说点什么话，被劝酒的大家伙七嘴八舌地弄丢了词儿。她一看目前的情况也容不下她不喝，只好饮下了这第二杯罚酒。

“我喝了几杯了？我刚才猜对了么？”卡特丽娜•丁恍恍惚惚地看着酒杯。“梅梅，我欠你钱么？”酒的事儿还没有解决好，她又提了欠债还钱的话题。

“欠我一万。”梅梅笑着说。

“对，给吧。”我冲卡特丽娜·丁点点头。

“没有这么多吧？”卡特丽娜·丁无助地望着梅梅。

“那你给一百，二百也行。”

“去。”卡特丽娜·丁推了一把我的肩膀。

“喝吧，没有喝错的酒。”强姑娘不知道这边的几位正在讲着的话题，她给卡特丽娜·丁补酒，又围着桌子为其他宾客逐个倒酒。

卡特丽娜·丁的红色普拉达钱包落在了椅子座儿上，艳红艳红的色彩引起了我的注意。我看了一眼她的红旗袍，又看了一眼艳红的钱包刚想说话，小薇先一步说：“你是不是以前穿过这件大红袍照相？”

“穿过，我总穿这件照相。你知道么，她们说我穿上这件衣服，整个人看上去就是一国民党军官太太的气质。”卡特丽娜·丁的卷发配上硕大而有些夸张的发夹，再经她自己这么一番解说，一位活生生的某国民党军官太太的人物直接跃出屏幕降临凡间。

待续……