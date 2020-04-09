[加拿大肝脏基金会专栏]待在家里，为了你，为了他

2020年４月７日是“世界衛生日”，主題是“關愛護士與助產師”，在當前的抗疫環境下，關愛那些與醫生們奮戰在一線的護士們尤其需迫切。為醫護人員捐贈防護用品、為他們喝彩加油是一種關愛，遵循社交疏離、待在家中也是一種支持。經過了兩三個星期的“宅生活”，不少人按捺不住戶外的明媚春光的誘惑，開始想著多出去散散步放放風。

“我就出去跑跑步活動一下，沒什麽大不了的。”不少人都是這樣想吧。當你這樣想的時候，可以再想一想那些有健康問題、免疫力虛弱者。對於他們，任何细微的風險，都可能置他們於染病的後果，安省西南小鎮聖馬力蘇的布魯克就是其中之一。

十三歲的布魯克是一位肝癌及肝臟移植幸存者。三年前，這位冰球小將被診斷出肝母細胞癌晚期。幸運的是，在被放到移植等待名單上不久，他等到了配型的捐贈的肝臟，接受了肝臟移植手術。像所有移植接受者一樣，布魯克需要每天服用免疫抑制藥物（抗排斥藥物）以保證身體不會排斥移植的肝臟。免疫抑制劑通過抑制身體免疫系統，令其不會攻擊移植的器官，而同時也在削弱著身體的免疫力。

“布魯克的免疫力非常弱，他比常人更容易患感冒或者流感；若他感染到現時擴散的病毒，那真的會要他的命。我們想過停用抗排斥藥，以便令他的免疫力增加一些，但如果這樣做他的身體就會攻擊肝臟，也一樣會要他的命，”布魯克的媽媽朱莉在接受電視訪問中表示：“我們必需一直讓他服用免疫抑制藥，所以我們能做的就是一直待在家中不出門。”

“我想對所有人說的是，你不需要天天去買菜，若非必需，請不要出門。布魯克以及所有像他一樣移植幸存者的健康依賴於你，”朱莉說，“這很不容易，但是我們必需遵守社交疏離，以挽救生命。”

溫哥華總醫院肝臟移植中心的臨床藥學專科醫生何賽尼也強調：“對於免疫系統被抑制的人，其他病毒通常會導致他們患上更嚴重的病癥，因為他們服用免疫抑制藥物。因此，采取措施預防感染是關鍵，應避免前往人多的地方，避免與生病者接觸，勤洗手，咳嗽或打噴嚏時用紙巾遮掩，保持社交疏離，待在家中，保持安全。”

遵循社交疏離，待在家中，減少外出，既保護自己，又保護他人，更是對奮戰在抗疫一線的醫護人士、警察、公共服務等等工作人員的支持，為什麽不呢？