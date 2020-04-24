[加拿大肝脏基金会专栏]宅家抗疫，何以解忧？

宅在家裡的第N個星期，不少人表示，與家人相處的時間多了、睡眠時間多了、打理花園時間多了。而一項由“加拿大毒品使用與藥癮中心”的調查顯示，加拿大人的飲酒也多了：18-34歲群組的飲酒量較以前增加了21%，35-54歲群組則增加了25%。

不需要開車，多喝幾杯有什麼問題嗎？問題在於喝酒對肝臟健康的危害。病毒蔓延時期，最是需要保持身體健康的時候，我們有必要重申一下少喝酒或者不喝酒的重要性了。

為什麼喝酒對肝臟不好？

肝臟分解處理你吃的喝的所有的一切，包括酒精。在一定時間內，肝臟只能解毒一定量的酒精，若一次飲酒過量，肝臟功能便會受到影響，導致化學失衡。如果你長期過量飲酒，肝臟細胞會受損或改變，導致脂肪積聚（酒精性脂肪肝），嚴重者會引致發炎（酒精性肝炎）甚至肝硬化。

我喝紅酒，是否比喝白酒安全？

並沒有一種酒比另一種安全。安全與否視乎酒中的酒精含量，而非酒的種類。一杯酒精度13%的紅酒，與半杯酒精度26%的白酒，對身體的影響是一樣的。

喝多少酒才算安全飲酒?

因人而異，因為酒精在體內的代謝與年齡、性別、體重和遺傳等因素有關，如女性對酒精的吸收度更高，更容易發生酒精相關的肝臟損傷。加拿大低風險飲酒指南的建議，女性每週飲酒不超過10杯標準酒精量，每天不超過2杯；男性每週不超過15杯，每天不超過3杯。每天喝酒或者一次性暢飲（4杯及以上），都可能會傷害肝臟。

一杯標準酒精量，相當於一杯341毫升的啤酒，或者小半杯（142毫升）葡萄酒，或者1/8杯（43毫升）的白酒。

如果我有肝病，安全的飲酒量是多少？

對於有慢性肝病者，即使少量飲酒，也會增加肝臟的負荷。事實證明，喝酒會增加已有肝病（包括丙型肝炎與脂肪肝）者的肝臟損傷程度及肝硬化風險。因此，最安全的飲酒量是滴酒不沾。

我喝酒多但沒有感覺不妥，說明我的肝臟沒問題？

肝病通常在初期完全沒有可察覺的症狀，當肝臟受損加重時症狀才會表現出來。要知道自己的肝臟健康狀況，建議您告知醫生有關飲酒及其他的風險因素，由醫生決定是否需要或者如何進行檢查。

抗疫不易，要排憂解壓，可以嘗試一下健康的方式，比如跟著網上的視頻練練瑜珈、太極、廣場舞，沒准你會發現自己隱藏的另一種天分呢。或者可以參加加拿大肝臟基金會安省東區於5月4日晚上6:30 – 8:00（東部時間）的線上健康講座，瞭解更多如何保護肝臟健康的資訊吧。講座以英文舉行，若有興趣，請致電1-844-316-6990或電郵mdarroch@liver.ca報名。