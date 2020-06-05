【加拿大肝脏基金会专栏】从脂肪肝到脂肪肝炎的故事

每5加拿大人中，有1個可能受脂肪肝病的影響，當脂肪肝發展為脂肪肝炎（NASH），肝臟的損傷便會出現並持續。6月12日為“國際非酒精性脂肪肝炎日”。一位脂肪肝炎患者分享了她的故事，希望提醒所有的脂肪肝病者重視自己的風險，預防脂肪肝炎。

脂肪肝-脂肪肝炎-肝硬化的发展示意图

三年前，我覺得身體有些不對勁：腹脹嚴重到好像懷胎6個月似的，腹部右側持續疼痛，身體到處都癢。我曾被告知我有脂肪肝，但以為只要減重和運動，就不會有什麽大問題。我的體檢查報告顯示除肝酶外，其他指標均正常。我的超聲波檢查顯示脂肪肝如常，但發現了一處囊腫，醫生說它會自行消失，無需手術。因為癥狀明顯，我要求進行肝臟活組織檢查。

檢查顯示我有非酒精性脂肪肝炎，肝纖維化0-1級初期。醫生告訴我吃“幹凈食物”，不要吃有食品防腐劑的加工的食品，要我多運動，每周喝酒不超過兩杯。那是我第一次聽到“吃幹凈食物”的說法。那麽多年來，我吃各種快餐和預加工的食物，從不知道幹凈飲食的重要性。接下來的那一年，我遵循幹凈飲食法，肝病癥狀逐漸消退，肝酶也回復正常。我覺得很健康，以為我的肝纖維化一定已經逆轉了。

後來我膝蓋受傷，運動暫停，不良飲食習慣又回來了，體重增了10磅，肝病的癥狀又再出現。看到有廣告征尋病人參與非酒精性脂肪肝炎藥物研究，我報了名。研究尋找的是有2-3級纖維化的脂肪肝炎患者。研究小組為我進行了肝組織活檢以及完整的肝臟檢查後，接受我做為被研究者參與。簽署了參與研究的同意書後，我才意識到，我被選中參與是因為我符合要求——我的肝纖維化已發展為2-3級中期。而兩年前我還只是0-1初期，我不敢相信自己的肝纖維化發展得如此之快。

對於非酒精性脂肪肝炎，最難的部分是它目前沒有特別的治療藥物。家人對我患病都不太相信，因為我看上去完全不像有病的人，他們不相信這種肝病的嚴重性。我知道超重、糖尿病和胰島素抵抗是我患上脂肪肝炎的主因。我知道它不是小病，醫生和病人都需要了解有關的風險與信息。

我每天都在與疾病抗掙，就算自我感覺不錯，也不應該停止健康飲食。我希望我參與的脂肪肝炎的研究對我有幫助，為將來的治療方案做出貢獻。我祈禱著有一天，這一疾病能夠得到治愈。