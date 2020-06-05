来自大统华CEO的一封信

親愛的朋友們，

為了讓客人和員工更安全，大統華一直竭盡所能，要做好所有該做的事。最近我們要求進入超市的客人都必須戴口罩，所有顧客也都願意做好自己該做的事，這真讓我們感動，真的是太棒了，謝謝大家。做好所有該做的事，我們是按照計劃一步一步來的，而最重要的一步，就是要求客人都必須戴口罩。我們最近還做了另外一步：在員工餐廳的座位間加裝透明隔板，這樣同事在吃飯時，除了保持身體距離，即使不戴口罩，也很安全。

大統華從下週二(6/9)開始，將暫停為顧客量體溫

為什麼呢？因為夏日炎炎，像上個週末多倫多就已經很熱，其它省份也會越來越热，而我們的客人排隊大多在戶外，也有客人是剛從戶外活動回來的，量體溫會不準，會偏高。好在現在每一個人都戴著口罩，大統華仍然非常安全。我們將在夏季過後，再決定是不是要恢復量體溫服務。當然我們的員工上班，還是會一直保持量體溫。

大統華願提供優質口罩等防護用品量購折扣，協助公司行號重新開業

相信大家都知道，現在隨時都可以在全國大統華各分店和網上購物買到口罩。由於這對大家非常重要，為了確保不斷貨，我們限制每家庭每次只能購買一盒。而最近有許多中小企業正準備重新開業，紛紛詢問我們要求購買比較多數量的口罩。其實早從疫情剛開始，我們就一直在幫忙本地供貨商採購口罩，以確保他們的員工安全，能正常運作對大統華源源不斷地供貨。從亞洲直接進口優質口罩並不簡單，但剛好我們有貨源。雖然我們的強項是食品，但由於疫情，我們已快速打通採購優質口罩和重要防護用品的渠道。我們決定把這項協助擴大到所有準備重新開業的公司行號，只要是自用，而不是轉售，我們都將樂於幫忙並提供量購折扣。歡迎電郵：

essentialneeds@tntsupermarket.com

大統華全國推出「網上下單，到店自提」。「郵寄到家」也已覆蓋紐芬蘭與拉布拉多、愛德華王子島、西北地區和育空地區！

最後，我們的「網上下單，到店自提」服務，已幾乎在全國各大統華分店推出，大家可以在網上下單，並在24小時後到分店門口提貨。我們每天都在改進商品組合，所以如果第一次沒有找到想要買的東西，請不時回到網上逛逛，一定會有新發現。另外我們還將「郵寄到家」的服務擴展到更多省份：現在從紐芬蘭與拉布拉多、愛德華王子島、西北地區和育空地區，都可以輕鬆訂購你熟悉喜愛的家鄉食品！這個好消息要特別告訴遠在育空從一月份就追著我們抱怨的陶先生喔！

Tina Lee 李佩婷

CEO

T&T Supermarkets